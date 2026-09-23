Pellegrini prepara il ritorno: la sosta può restituirlo alla Roma

Lorenzo Pellegrini aumenta i carichi di lavoro durante la pausa del campionato: dopo mesi senza giocare, il centrocampista punta a ritrovare il ritmo partita e a entrare nelle rotazioni di Gasperini

La sosta arriva in un momento prezioso per Lorenzo Pellegrini. Come riferisce il Corriere della Sera, il numero 7 della Roma sta intensificando il lavoro con lo staff di Gian Piero Gasperini per avvicinarsi al rientro in campo. Al termine di questa prima parte di stagione, è l’unico giocatore di movimento della rosa a non aver ancora esordito.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A

Pellegrini Roma, il lungo stop e la necessità di ritrovare ritmo

L’assenza di Pellegrini non riguarda soltanto l’avvio del nuovo campionato. La sua ultima presenza risale alla sfida contro il Pisa dello scorso aprile. Se tornasse in campo contro il Como dopo la sosta, lo stop avrebbe raggiunto i sei mesi.

Per questo, secondo il quotidiano, la Roma valuta l’organizzazione di alcuni test durante la pausa: un’occasione per permettergli di accumulare minuti e riprendere confidenza con il ritmo partita prima del ritorno alle gare ufficiali.

Pellegrini nelle rotazioni di Gasperini: più scelta sulla trequarti

Il recupero di Pellegrini offrirebbe a Gasperini una possibilità in più sulla trequarti. Finora, in quella zona del campo hanno trovato spazio Paulo Dybala, Matías Soulé e Rodrigo Mora. Il rientro del numero 7 consentirebbe al tecnico di ampliare le rotazioni e di gestire meglio i minuti dei suoi giocatori offensivi.

Per Pellegrini sarà anche l’occasione di dimostrare sul campo di poter essere utile alla nuova Roma, dopo un periodo di inattività così lungo.

Pellegrini guarda anche all’Italia di Mancini

Tra gli obiettivi del centrocampista c’è anche il ritorno in Nazionale. Pellegrini manca dall’Italia da due anni e spera di riconquistare un posto nelle scelte del ct Roberto Mancini. Il primo passo, però, passa dalla Roma: completare il recupero, tornare a giocare e trovare continuità.