Roma-Inter, BordoCam svela tutto: Barella nervoso, Chivu furioso e il siparietto Gasperini-Lautaro

Il 2-2 dell’Olimpico raccontato da BordoCam su Dazn tra tensioni, proteste, battibecchi e frasi catturate a bordo campo: da Chivu a Gasperini

Il 2-2 tra Roma e Inter continua a far parlare anche a distanza di giorni. A ricostruire i retroscena dello scontro diretto dell’Olimpico è stata BordoCam su Dazn, che ha mostrato dialoghi, reazioni e momenti di tensione vissuti durante la partita.

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L’avvio è subito complicato per i nerazzurri. Manu Koné porta avanti la Roma, approfittando anche della mancata marcatura di Barella, che poco dopo si innervosisce per un passaggio non ricevuto da Diouf. Chivu prova a calmarlo, mentre l’arbitro Massa, dopo aver ammonito il centrocampista per proteste, ricorda a Lautaro: «Te l’ho detto che lui non mi deve parlare».

Roma-Inter, Chivu scuote i suoi: «Siamo mosci, ragazzi»

Il tecnico nerazzurro percepisce le difficoltà della squadra e si rivolge alla panchina: «Siamo mosci, ragazzi».

Poco dopo Lautaro, dopo un’occasione fallita, chiede a Svilar: «L’hai toccata?». Il portiere della Roma risponde: «Un pochino».

Il raddoppio di Koné aumenta la tensione. Josep Martinez non nasconde il proprio disappunto: «Non si può difendere così male». Intanto, dopo un’esultanza di Hermoso, nasce anche un battibecco con Akanji.

Lautaro riapre tutto, Gasperini sbotta

A inizio ripresa Lautaro Martinez segna il 2-1 e Gasperini reagisce con una frase secca: «Che presunzione!». Poco dopo, Martinez evita il terzo gol della Roma con una parata di faccia su Malen. Dalla panchina interista arriva il commento del tattico Cecchi: «Mamma mia, mister». Chivu replica: «Che parata ha fatto».

Il momento decisivo arriva quando Lautaro trova il 2-2 e corre verso il settore ospiti esultando: «Huevos».

Massa applaude lo spettacolo, Gasperini scherza con Lautaro

Nel finale Chivu continua a richiamare i suoi: «Non bisogna concedere». Poco prima aveva spronato Luis Henrique con un «Vai Gigi, vai!».

Al triplice fischio, Massa si complimenta con protagonisti e allenatori: «Uno spettacolo avete fatto, complimenti, bravissimi».

La chiusura è affidata al siparietto tra Gasperini e Lautaro, con il tecnico della Roma che scherza: «Vaffa…, fai sempre goal». Un finale disteso dopo una partita vissuta con grande intensità dentro e fuori dal campo.