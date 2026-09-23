Pulisic ritrova il gol, il Milan accelera: rinnovo entro dicembre

Dopo un 2026 segnato dall’infortunio e da un lungo digiuno sotto porta, Christian Pulisic è tornato decisivo contro il Lecce. Secondo il Corriere dello Sport, il Milan vuole prolungare il suo contratto prima del mercato invernale

Il gol che ha sbloccato la partita contro il Lecce ha un peso particolare per Christian Pulisic: l’americano non segnava con la maglia del Milan dal 28 dicembre 2025. In mezzo, un 2026 complicato, tra un Mondiale in casa poco brillante e un infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta l’estate.

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Pulisic non è ancora al massimo della condizione, ma le ultime tre apparizioni hanno dato segnali incoraggianti. Dopo tre gare iniziate in panchina, Ruben Amorim lo ha inserito nell’intervallo contro la Lazio e l’americano ha contribuito alla rimonta. È entrato alla pausa anche contro il Benfica, risultando tra i migliori del Milan, prima di ritrovare il gol e una prestazione convincente con il Lecce.

Rinnovo Pulisic, il Milan punta alle firme prima del mercato invernale

Il ritorno in campo coincide con una questione che il club vuole affrontare presto. Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, il Milan punta a rinnovare il contratto di Pulisic entro dicembre, arrivando alle firme con il giocatore e i suoi agenti prima dell’apertura del mercato invernale.

L’accordo attuale scade nel 2027 e prevede un’opzione unilaterale per prolungarlo di un anno. La società rossonera vorrebbe però definire un nuovo contratto più lungo: l’obiettivo riportato è una scadenza nel 2031, con un ingaggio di almeno 5 milioni di euro e bonus.

Pulisic nelle scelte di Amorim: la trequarti ritrova una risorsa

Le prestazioni contro Lazio, Benfica e Lecce hanno riportato Pulisic al centro delle scelte di Amorim. Il tecnico lo ha inizialmente gestito dalla panchina, ma il contributo dell’americano sulla trequarti rende ora più difficile rinunciarvi.

Per il Milan, il rinnovo permetterebbe di accompagnare il suo ritorno in campo con un accordo di lungo periodo. La trattativa resta un obiettivo del club: tempi e condizioni definitive dipenderanno dall’intesa con il giocatore.