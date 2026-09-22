De Bruyne: «Mai pensato di lasciare Napoli quest’estate»

Kevin De Bruyne non ha dubbi: «Non ho mai preso in considerazione l’idea di lasciare Napoli quest’estate». Le sue dichiarazioni

Kevin De Bruyne si prepara a ritrovare l’Italia da avversario e coglie l’occasione, dal ritiro del Belgio, per fare chiarezza anche sul proprio futuro al Napoli. Il centrocampista ha deciso di intervenire direttamente sulle voci circolate durante l’estate, quando si era parlato di un suo possibile addio alla maglia azzurra. Le parole:

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PAROLE – «Non ho mai preso in considerazione l’idea di lasciare Napoli quest’estate, non ne ho parlato con nessuno»

Il numero 17 partenopeo ha poi allargato il discorso anche alla propria condizione fisica e al momento della Nazionale, ora guidata da Mark van Bommel:

NAZIONALE – «Ho detto a van Bommel che sono qui per aiutare. Mi sento bene sia mentalmente che fisicamente, quindi volevo solo continuare così. Molti giocatori mi hanno chiesto di restare. Non voglio pensare troppo al futuro, ma per me non è stato un problema»

L’appuntamento con gli azzurri di Roberto Mancini è fissato per venerdì 25 settembre, allo stadio Olimpico di Roma, in una sfida che vedrà De Bruyne di fronte anche a due suoi compagni di club, Di Lorenzo e Vergara.