De Bruyne, rinnovo in stallo: il Napoli rischia di perderlo

Secondo Nicolò Schira, le trattative per prolungare il contratto del centrocampista belga sono ferme. L’accordo scade al termine della stagione e la separazione è una possibilità, ma non c’è ancora una decisione definitiva

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli torna al centro dell’attenzione. Il contratto del centrocampista scade a giugno e, secondo quanto riferito da Nicolò Schira, le trattative per il rinnovo sono attualmente in stallo. Se la situazione non cambiasse nei prossimi mesi, una separazione alla fine della stagione diventerebbe possibile. Al momento, però, non risulta una decisione definitiva.

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Rinnovo De Bruyne, il Napoli è davanti a una scadenza

La scadenza del contratto rende il tema concreto per entrambe le parti. Senza un nuovo accordo, l’attuale stagione sarebbe l’ultima di De Bruyne con la maglia azzurra. Per questo l’evoluzione dei colloqui sarà decisiva: lo stallo riportato da Schira descrive la situazione di oggi, ma non esclude che il Napoli e il giocatore possano tornare a confrontarsi e trovare un’intesa.

Futuro De Bruyne, cosa si sa e cosa resta aperto

La notizia riguarda lo stato della trattativa, non un addio già concordato. Non sono stati indicati i motivi dello stallo né le condizioni economiche discusse dalle parti: attribuire la frenata a una richiesta del giocatore o a una scelta del club sarebbe quindi prematuro.

Resta una situazione da seguire nelle prossime settimane. Il Napoli ha ancora tempo per lavorare al prolungamento, mentre De Bruyne si avvicina alla scadenza del suo accordo. Finché non arriveranno sviluppi nei colloqui, il suo futuro dopo giugno rimarrà incerto. È questa, per ora, la distinzione fondamentale tra la possibilità di una separazione e una decisione già presa.