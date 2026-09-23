Calhanoglu lavora per il Parma, ma il rinnovo con l’Inter...

Hakan Calhanoglu sfrutta la sosta per recuperare dall’infortunio rimediato contro il Real Madrid e punta a rientrare in gruppo prima della sfida del 10 ottobre. Tuttosport fa il punto anche sul contratto in scadenza e sulle valutazioni dell’Inter

La pausa del campionato offre a Hakan Calhanoglu il tempo necessario per completare il recupero. Dopo l’infortunio rimediato contro il Real Madrid, il centrocampista lavora ad Appiano Gentile con l’obiettivo di tornare a disposizione di Cristian Chivu in vista della partita contro il Parma del 10 ottobre. Secondo Tuttosport, ad allenarsi nel centro sportivo nerazzurro ci sono anche gli altri infortunati Djed Spence e John Stones.

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Calhanoglu Inter, Chivu aspetta il rientro del centrocampista

L’assenza del turco non ha lasciato scoperta l’Inter: chi lo ha sostituito ha dato risposte positive. Chivu, però, attende il ritorno di un giocatore che aveva iniziato la stagione con due gol in quattro presenze. Il primo traguardo per Calhanoglu è il rientro in gruppo; soltanto dopo si potrà capire quando sarà pronto per giocare.

Rinnovo Calhanoglu, il contratto scade a fine stagione

Accanto al recupero c’è il tema del futuro. Tuttosport riferisce che il contratto di Calhanoglu scadrà al termine della stagione e che la trattativa per il rinnovo non è ancora iniziata. Il quotidiano precisa che né il giocatore né la dirigenza hanno espresso la volontà di separarsi.

L’Inter dovrà comunque valutare diversi aspetti prima di aprire il confronto. Tra questi ci sono gli infortuni delle ultime stagioni: nessuno, secondo Tuttosport, particolarmente grave, ma le assenze hanno ridotto la continuità del centrocampista.

Calhanoglu e Baccin, il nodo economico del futuro

Dario Baccin intende affrontare il discorso con l’agente Gordon Stipic. Sul tavolo ci sarà anche l’ingaggio di Calhanoglu, che Tuttosport indica intorno ai 6 milioni di euro. Per ora, dunque, le priorità seguono due tempi diversi: il giocatore lavora per tornare in campo, mentre club e agente devono ancora avviare il confronto sul rinnovo.