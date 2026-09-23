Atalanta, lavoro a Zingonia durante la sosta: gli aggiornamenti

La squadra di Maurizio Sarri prosegue la preparazione al Centro Bortolotti: tre giocatori ancora fermi ai box, rientri scaglionati tra metà e fine ottobre
Prosegue il lavoro dell’Atalanta durante la sosta per le Nazionali, con il gruppo rimasto a Zingonia impegnato in una nuova seduta di allenamento sotto la guida di Maurizio Sarri, tecnico toscano alla guida della Dea. L’organico, assottigliato dalle convocazioni internazionali, ha svolto un programma incentrato su mobilità, esercitazioni tecniche e lavoro sul possesso palla.
Il punto sugli infortunati
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Restano tre gli elementi ancora indisponibili per infortunio: Isak Hien, difensore svedese, Odilon Kossounou, centrale ivoriano, e Kamaldeen Sulemana, esterno offensivo ghanese, tutti alle prese con percorsi di recupero da lesioni muscolari.
Per Hien, fermo dallo scorso giugno per un problema alla coscia sinistra rimediato al Mondiale, prosegue il lavoro specifico dopo la lesione al tendine del semimembranoso, con un rientro atteso non prima di metà ottobre. Situazione diversa per Kossounou, che sta seguendo l’iter riabilitativo dopo la lesione di medio-alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, rimediata alla vigilia della sfida con la Juventus: per lui i tempi di recupero si preannunciano più lunghi, con il possibile rientro slittato addirittura a metà novembre. Kamaldeen, invece, sta recuperando da una lesione al collaterale mediale del ginocchio sinistro, con il ritorno in campo previsto nella seconda metà di ottobre.
Una difesa già in emergenza
Le assenze pesano particolarmente sul reparto arretrato nerazzurro, già alle prese con un avvio di stagione complicato. Sarri dovrà quindi continuare a fare i conti con un organico ridotto anche nelle prossime settimane, sperando di recuperare gradualmente i propri effettivi in vista degli impegni di ottobre tra campionato e coppe europee.