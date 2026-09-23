Calciomercato Juve, è fatta per il ritorno di Neto

Calciomercato Juventus, è fatta per il ritorno di Norberto Murara Neto: i dettagli e il motivo del ritorno dopo ben 9 anni

La Juventus ha scelto il suo nuovo portiere e si tratta di un gradito ritorno. Norberto Murara Neto, esperto estremo difensore brasiliano classe 1989 dotato di grandi riflessi e ottima struttura fisica, vestirà nuovamente la maglia bianconera. Il club torinese ha chiuso l’accordo per tesserare il giocatore da svincolato, completando un’operazione lampo per far fronte all’emergenza scattata nel reparto arretrato.

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L’infortunio di Grabara e la scelta della dirigenza

L’affondo decisivo della dirigenza bianconera si è reso necessario dopo il brutto infortunio occorso a Kamil Grabara, reattivo portiere polacco arrivato per completare il pacchetto dei portieri. I recenti esami strumentali hanno evidenziato per lui tempi di recupero piuttosto lunghi, costringendo la società a riaffacciarsi immediatamente sul mercato dei parametri zero. Dopo un’attenta valutazione delle opzioni disponibili, i dirigenti della Juventus hanno trovato l’intesa definitiva con l’entourage di Neto, puntando su un profilo d’esperienza che conosce già alla perfezione l’ambiente.

Ritorno a Torino dopo nove anni: la prima parentesi in bianconero

Per Neto si tratta di un vero e proprio ritorno a casa a distanza di nove anni dalla sua partenza. Le strade dell’estremo difensore brasiliano e della Vecchia Signora si erano infatti separate nell’estate del 2017, quando il giocatore scelse di trasferirsi in Spagna per vestire la maglia del Valencia, prima di proseguire la carriera tra Barcellona e Premier League.

Durante la sua prima esperienza a Torino, durata dal 2015 al 2017 nel ruolo di affidabile vice di Gianluigi Buffon, il portiere ha arricchito in maniera significativa il proprio palmarès. Con la Juventus ha infatti conquistato ben 5 dei 7 trofei totali alzati nella sua carriera professionale, collezionando due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Ora per il classe ’89 si riaprono le porte della Continassa e dell’Allianz Stadium, pronto a mettere nuovamente la propria esperienza a disposizione della squadra.