Svolta Frosinone, arriva il rinnovo ufficiale per Bracaglia

Calciomercato Frosinone, rinnovo e futuro blindato: Bracaglia firma un contratto lungo fino al 2029

Il Frosinone blinda uno dei suoi talenti più cristallini. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, il club giallazzurro ha annunciato il prolungamento del contratto di Gabriele Bracaglia, promettente difensore centrale classe 2003 dotato di grande struttura fisica, senso della posizione e spiccate doti nell’impostazione dal basso. Il calciatore ha sottoscritto un nuovo accordo che lo legherà alla società ciociara fino al 30 giugno 2029.

Una storia di crescita: dalle giovanili alla Serie A

Per Bracaglia si tratta del proseguimento naturale di una bellissima storia d’amore calcistica. Nato e cresciuto con i colori giallazzurri addosso, il difensore ha compiuto l’intero trafilello all’interno del settore giovanile del Frosinone, fino a conquistarsi un posto di rilievo in Prima Squadra.

Dopo essersi imposto nell’ultimo campionato di Serie B come assoluto protagonista — dove ha collezionato 32 presenze impreziosite da 5 gol e 2 assist —, il giovane centrale si sta confermando con grande autorità anche sul palcoscenico della Serie A. Nelle prime cinque giornate della nuova stagione, Bracaglia è sempre partito titolare al centro della difesa giallazzurra, dimostrando un’ottima adattabilità alla categoria e mettendo già a segno una rete e un assist.

Un pilastro per il presente e il futuro del club

La firma fino al 2029 certifica la volontà della dirigenza di puntare su profili giovani, italiani e cresciuti in casa per consolidare le proprie ambizioni nella massima serie. Per mister e compagni, la presenza di Bracaglia rappresenta una garanzia di affidabilità difensiva e continuità aziendale per le prossime stagioni.

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Il comunicato del Frosinone Calcio

IL COMUNICATO – “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Gabriele Bracaglia. Il difensore classe 2003 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2029. Prosegue il percorso di Gabriele Bracaglia con il Frosinone Calcio, iniziato nel settore giovanile giallazzurro e oggi consolidato in Prima Squadra“.