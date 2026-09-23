Eriksen lascia il Wolfsburg: contratto rescisso. I dettagli

Il centrocampista danese, vittima di un nuovo arresto cardiaco a giugno durante Danimarca-Ucraina, chiude anticipatamente il proprio rapporto con il club tedesco

Si chiude anzitempo il capitolo tedesco della carriera di Christian Eriksen. Il Wolfsburg ha comunicato di aver trovato un’intesa con il centrocampista danese per interrompere consensualmente il contratto, che sulla carta lo avrebbe legato ai Lupi fino al 30 giugno 2027.

Le parole di Hecking

A motivare la scelta ci ha pensato il direttore sportivo Dieter Hecking, spiegando che la società ha voluto lasciare al giocatore piena libertà di decidere il proprio futuro in un momento così delicato, accogliendo poi la sua volontà di sciogliere l’accordo. Il dirigente tedesco ha speso parole di grande stima per il centrocampista, sottolineando come, pur nel breve periodo trascorso in Bassa Sassonia, Eriksen abbia saputo conquistare spogliatoio, staff e tifosi con la propria disponibilità e semplicità, nonostante una carriera già costellata di traguardi importanti.

Un cuore già messo a dura prova

Per il centrocampista, passato in carriera anche da Tottenham, Manchester United e Inter, si tratta del secondo grande spavento in cinque anni. Dopo l’arresto cardiaco patito a Euro 2021 durante Danimarca-Finlandia – episodio che lo costrinse a lasciare Milano per l’impossibilità, secondo le norme sanitarie italiane, di scendere in campo con un defibrillatore sottocutaneo impiantato – il danese era tornato a giocare tra Inghilterra e Germania.

Lo scorso 7 giugno, però, un nuovo malore lo ha colpito al 65′ dell’amichevole tra la sua Nazionale e l’Ucraina, disputata a Odense: da quel momento non è più tornato in campo. Nell’ultima annata con la maglia del Wolfsburg, chiusa con la retrocessione della squadra, aveva comunque totalizzato 34 presenze complessive.

Comunicato – “L’avventura di Christian Eriksen al VfL Wolfsburg si è conclusa. Il giocatore, detentore del record di presenze con la nazionale danese, e i Lupi hanno raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione anticipata del suo contratto, che originariamente sarebbe scaduto il 30 giugno 2027.”

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PAROLE ERIKSEN – In questo momento, per me è importante stare vicino alla mia famiglia in Danimarca. Sono contento che siamo riusciti a trovare una soluzione insieme. Il mio periodo a Wolfsburg è stato caratterizzato da molti alti e bassi. So che ora il club è in buone mani e punta a tornare in Bundesliga, e sono convinto che il VfL abbia un futuro ricco di successi. Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia permanenza al VfL e a Wolfsburg. È stato un grande piacere giocare per voi e ricorderò con affetto questo periodo