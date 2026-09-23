Pulisic centrale per il Milan: attivazione della clausola

L’attaccante americano userà la sosta per ritrovare condizione fisica, escluso dalla convocazione degli USA. Poi la trattativa per prolungare ulteriormente l’intesa
In casa Milan non si discute: Christian Pulisic resta un tassello imprescindibile del progetto rossonero, tanto per il patron Gerry Cardinale quanto per il tecnico Ruben Amorim, arrivato sulla panchina milanista in estate. Le qualità dell’attaccante statunitense, capace di incidere con gol e giocate di qualità, rendono la sua presenza centrale nelle strategie del club.
Niente Nazionale, priorità al recupero fisico
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Proprio per permettergli di ritrovare la migliore forma atletica, la dirigenza milanista ha trovato un’intesa con la Federazione statunitense affinché Pulisic non venga inserito nella lista dei convocati per gli impegni internazionali del mese di ottobre. Una scelta condivisa, pensata per sfruttare al meglio la sosta e presentarsi al meglio alla ripresa del campionato.
La strategia sul contratto
Sul fronte extra-campo, la situazione appare delineata: nei prossimi giorni Cardinale eserciterà l’opzione di prolungamento unilaterale già prevista nell’accordo firmato nell’estate 2023, che estenderà la scadenza del contratto di Pulisic dal 2027 al 2028. Si tratta però soltanto di un primo passaggio: la reale volontà del club è quella di aprire in seguito una trattativa più ampia con l’entourage del giocatore, con l’obiettivo di blindarlo attraverso un accordo di più lungo respiro, capace di legarlo al progetto rossonero anche oltre quella data.