Sassuolo, che talento Bakola! Roma e Juve lo seguono

Roma e Juventus interessate a Bakola, il talento del Sassuolo lanciato dal neo tecnico dei neroverdi Alberto Aquilani

La Serie A si ferma per lasciare spazio agli impegni della Nazionale italiana di Roberto Mancini, ma le prime cinque giornate di campionato hanno già fornito indicazioni interessanti su squadre e protagonisti destinati a far parlare di sé nei prossimi mesi. Tra le sorprese più positive dell’inizio di stagione c’è il Sassuolo guidato da Alberto Aquilani, tecnico che sta costruendo un progetto basato su gioco, coraggio e valorizzazione dei giovani talenti.

Nonostante la recente sconfitta contro il Monza, i neroverdi hanno mostrato segnali importanti, raccogliendo sette punti nelle prime cinque gare e togliendosi anche la soddisfazione di battere la Juventus. Tra i protagonisti di questo avvio spicca il nome di Darryl Bakola, centrocampista francese classe 2007 arrivato dal Marsiglia durante l’ultima stagione.

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Bakola convince il Sassuolo e attira le big

Il Sassuolo ha investito circa 10 milioni di euro per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del calcio francese. Dopo alcuni mesi di adattamento al calcio italiano, il giovane centrocampista sta iniziando a trovare continuità e spazio da titolare, dimostrando personalità e qualità tecniche di alto livello.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Secondo le indiscrezioni di mercato, Roma e Juventus starebbero monitorando con attenzione la sua crescita. I giallorossi seguono il giocatore da tempo: il suo profilo era stato segnalato in passato anche alla dirigenza capitolina, che ora continua a osservarne i progressi in vista delle future strategie di mercato.

Anche la Juventus segue con interesse il talento francese. Un legame che passa anche dalla conoscenza diretta del calciatore da parte di dirigenti che ne hanno seguito l’arrivo in Italia e ne apprezzano il potenziale.

Le caratteristiche del giovane talento francese

Bakola è un centrocampista moderno, capace di interpretare più ruoli nella zona centrale del campo. Dotato di buone qualità offensive, può agire sia da mezzala sia da centrocampista davanti alla difesa grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di gestire il pallone.

Nel sistema di gioco di Aquilani viene utilizzato prevalentemente come mezzala nel 4-3-3, ruolo nel quale ha già mostrato ottime qualità di inserimento e visione di gioco. I numeri confermano la sua crescita, con diversi contributi offensivi tra campionato e Coppa Italia.

Un nome da seguire per il futuro

Il Sassuolo si gode uno dei talenti più interessanti della nuova generazione europea, ma sa anche che le sue prestazioni potrebbero presto attirare l’attenzione dei grandi club italiani ed europei.

Se il rendimento dovesse proseguire su questi livelli, Bakola potrebbe diventare uno dei protagonisti delle prossime sessioni di mercato. Per il momento, però, l’obiettivo del giovane francese resta uno solo: continuare a crescere con il Sassuolo e confermare sul campo tutto il potenziale che gli osservatori gli attribuiscono.