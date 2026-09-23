Manchester United, svelato il costo dell'esonero di Amorim

Quanto è costato l’addio di Amorim al Manchester United: cifre a bilancio e retroscena sul passaggio al Milan

Il Manchester United ha reso noti i dettagli economici legati all’addio di Ruben Amorim, carismatico allenatore portoghese sollevato dall’incarico nel gennaio 2025 dopo soli quattordici mesi alla guida dei Red Devils. Durante la presentazione dei conti e dei risultati finanziari annuali, la società inglese ha ufficializzato che l’interruzione del rapporto con il tecnico e il suo staff è costata esattamente 9,5 milioni di euro alle casse del club.

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Buonuscita dimezzata grazie al passaggio al Milan

L’importo, registrato a bilancio tra le “spese eccezionali”, comprende la liquidazione destinata all’allenatore lusitano, gli indennizzi per i suoi stretti collaboratori tattici e una quota minore legata alle ristrutturazioni interne e ai contributi pensionistici. Inizialmente, la cifra pattuita per la rescissione ammontava a ben 19,4 milioni di euro.

Tuttavia, il Manchester United ha potuto beneficiare di un consistente sconto grazie a una specifica clausola contrattuale: l’indennizzo si sarebbe infatti ridotto sensibilmente nel momento in cui l’allenatore avesse trovato una nuova sistemazione. L’accordo è scattato ufficialmente durante la sessione estiva di mercato, quando il tecnico ha firmato per sedersi sulla panchina del Milan. Nonostante l’impatto economico, la cifra resta inferiore rispetto ai 42,6 milioni di euro di spese straordinarie registrati nell’esercizio precedente, in gran parte dovuti all’esonero di Erik ten Hag, allenatore olandese che lo aveva preceduto.

Il saluto del CEO Berrada all’ex tecnico

Nonostante la separazione sia maturata in un clima di forte tensione con i vertici societari a causa dei risultati altalenanti, la dirigenza ha voluto salutare il portoghese con rispetto. Omar Berrada, esperto dirigente sportivo e attuale Chief Executive Officer dei Red Devils, ha espresso parole di stima verso l’ex allenatore:

PAROLE – “Ruben merita molti elogi. È stato messo in una situazione complicata nella scorsa stagione, ma ha contribuito ad alzare il livello. Credo che avrà successo e gli auguro tutto il meglio”.