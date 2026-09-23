Malagò parla chiaro: «L'Italia ci guarda, più che mai»

Italia, parla il Presidente Malagò: «Alla Nazionale ho parlato di fiducia, di ottimismo, di consapevolezza. L’Italia ci guarda, più che mai». Le sue parole

Dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove si trova al seguito della Nazionale, Giovanni Malagò ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il presidente si è soffermato anche sulle recenti indiscrezioni relative a un ipotetico passo indietro della Lega Serie A nei suoi confronti.

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PAROLE – «Onestamente non è mai venuto meno il supporto. La realtà è dimostrata anche oggi dalle dichiarazioni di Ezio Simonelli. Mi ha fatto piacere leggere cose che sapevo: i presidenti della Serie A li avevo visti e sentiti nei giorni scorsi».

NAZIONALE – «Ho detto che siamo sulla stessa barca, non su imbarcazioni diverse. Ho parlato di fiducia, di ottimismo, di consapevolezza. L’Italia ci guarda, più che mai».

I CONVOCATI – «Sarei un pazzo se dicessi che non mi piace. C’è qualcosa di consolidato e qualcosa di prospettiva: devi guardare con prospettiva ai prossimi sei anni. Aspetto multiculturale? È un dato di fatto, mi sembra inequivocabile».