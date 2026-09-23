San Siro, piano da 2 miliardi: la relazione di Inter e Milan

Nuovo San Siro: le cifre ufficiali, i rendering e le possibilità tra gli stadi per Euro 2032. Tutti i dettagli sulla nuova struttura di Inter e Milan

Inter e Milan compiono un passo decisivo verso il futuro presentando al Comune di Milano la relazione economica di fattibilità per il nuovo stadio. Un’operazione imponente che punta a rivoluzionare l’area di San Siro entro il 2032 con un valore complessivo stimato in 2,149 miliardi di euro, capace di garantire ai due club ricavi commerciali per 418 milioni e una plusvalenza da 265 milioni di euro. L’obiettivo primario dei vertici societari è ridurre il gap economico accumulato negli ultimi vent’anni nei confronti dei colossi di Premier League e Bundesliga.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I costi della costruzione e il comparto plurivalente

Il piano economico prevede un investimento edilizio totale di 1,110 miliardi di euro. Nel dettaglio, la realizzazione della sola arena sportiva costerà 583,7 milioni, a cui si aggiungono 124,2 milioni per il basamento (podio) e 31,1 milioni per l’Energy Center.

I restanti 371,4 milioni serviranno per la riqualificazione dell’attuale impianto e per la creazione di un moderno comparto plurivalente. Quest’ultimo comprenderà un centro commerciale, spazi direzionali, hotel e oltre 121 milioni di euro destinati ai parcheggi interrati. L’acquisizione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti, calcolata su una stima iniziale dell’Agenzia delle Entrate, costerà circa 175,1 milioni di euro al netto delle detrazioni.

Infrastrutture, viabilità e tabella di marcia verso Euro 2032

Sotto la guida dell’AD dell’Inter Giuseppe Marotta, dirigente di grande esperienza e carisma nel panorama calcistico italiano, e dell’AD del Milan Giorgio Furlani, manager milanese attento alla sostenibilità economico-finanziaria dei rossoneri, i club puntano ad avviare i cantieri nel 2027 per completare l’impianto nel 2031.

L’intervento include importanti infrastrutture stradali, tra cui il nuovo Tunnel Patroclo da 42,3 milioni e quasi 85 milioni di contributi per opere di compensazione e gestione del cantiere transitorio. L’inaugurazione è nel mirino per ospitare i Campionati Europei di Euro 2032. Nel frattempo, i tifosi potranno scoprire le prime novità già a ottobre con la presentazione in anteprima della facciata del nuovo impianto.



