Italia, Mancini pronto a sfidare il Belgio: le probabili scelte per il debutto in Nations League, dubbi in attacco

Il nuovo ciclo azzurro prende forma: difesa e centrocampo sembrano definiti, mentre resta qualche dubbio nel reparto offensivo per la sfida contro il Belgio

La seconda era di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia è pronta a iniziare. Gli Azzurri debutteranno in Nations League contro il Belgio e il commissario tecnico sta valutando le ultime soluzioni in vista della sfida dell’Olimpico.

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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mancini è orientato a confermare alcune certezze in difesa e a centrocampo, mentre resta ancora aperta la situazione nel reparto offensivo. Con quattro partite da disputare in undici giorni, il ct sa già che sarà necessario ruotare gli uomini, ma l’obiettivo principale resta quello di iniziare il nuovo percorso con una vittoria.

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Italia, Scalvini recupera: difesa confermata contro il Belgio

La buona notizia arriva dall’infermeria. Giorgio Scalvini ha smaltito il problema alla caviglia accusato nei giorni scorsi e si è allenato regolarmente con il gruppo. Il difensore dell’Atalanta sarà quindi a disposizione per la gara contro il Belgio.

Il recupero, però, non dovrebbe modificare le gerarchie della linea difensiva. Davanti a Donnarumma sono stati provati Di Lorenzo a destra, Mancini e Coppola al centro, con Calafiori sulla fascia sinistra.

Resta possibile una sorpresa con Ahanor, che potrebbe prendere il posto di Calafiori sulla corsia mancina permettendo all’ex Bologna di giocare da centrale, ma al momento la soluzione più probabile prevede Coppola titolare.

Italia, Romano con Barella e Tonali: dubbi in attacco

Anche a centrocampo le indicazioni sembrano abbastanza chiare. Il terzetto maggiormente provato è composto dall’esordiente Romano in cabina di regia, con Barella mezzala destra e Tonali mezzala sinistra.

Frattesi, protagonista di un ottimo avvio con la Lazio, dovrebbe partire dalla panchina e potrebbe trovare spazio nella successiva gara contro la Turchia.

Il centrocampista ha commentato così il nuovo gruppo azzurro: «Nel nuovo gruppo ci sono ragazzi giovani con grandi qualità. Dobbiamo entrare in sintonia con loro perché ci possono dare una mano. Romano per certe movenze e per quel mancino secondo me assomiglia a Matic. Mi piace tantissimo anche Inacio che ha qualità e intensità».

Italia, Pio Esposito favorito: ballottaggi sulle fasce

I principali dubbi di Mancini riguardano il reparto offensivo. Pio Esposito resta favorito per il ruolo di centravanti, anche se nelle ultime prove è stato utilizzato con insistenza anche Kean.

Sulla fascia sinistra Maldini sembra avanti rispetto a Raspadori, mentre a destra è ancora aperta la corsa tra Zaniolo, Cambiaghi e Vergara. L’ex Roma resta un giocatore molto apprezzato dal ct, ma il poco minutaggio accumulato dopo l’infortunio potrebbe spingere Mancini a preservarlo.

Possibile anche l’ingresso a gara in corso di Sebastiano Esposito, soluzione che permetterebbe all’Italia di passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1.