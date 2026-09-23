Van Dijk racconta il confronto con Xavi: «Dieci secondi...»

Il capitano dell’Olanda Van Dijk ha spiegato la conversazione con il commissario tecnico Xavi Hernandez prima di decidere di proseguire il suo percorso con la Nazionale

Virgil Van Dijk ha parlato del momento in cui ha valutato la possibilità di lasciare la Nazionale olandese. Il difensore e capitano dei Paesi Bassi, intervenuto in conferenza stampa, ha raccontato il confronto avuto con il commissario tecnico Xavi Hernandez, decisivo per la scelta finale di continuare a vestire la maglia dell’Olanda.

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Il centrale ha spiegato di aver avuto bisogno di tempo per riflettere dopo un periodo intenso, prima di confrontarsi con il nuovo selezionatore e chiarire il proprio futuro internazionale.

Sul colloquio con Xavi Hernandez e sulla decisione di restare in Nazionale.

PAROLE – «La conversazione non doveva essere lunga. È andata molto bene. Dieci secondi sono stati sufficienti per convincermi a rimanere. Xavi mi ha detto ‘Tu sei Virgil van Dijk’, questo è bastato a convincermi a continuare con la nazionale. Avevo semplicemente bisogno di una meritata vacanza con la mia famiglia e poi di un importante incontro con il commissario tecnico della nazionale».

Una frase semplice, ma che ha avuto un peso importante nella scelta del capitano olandese. Van Dijk ha quindi deciso di proseguire il proprio percorso con la Nazionale, mettendo a disposizione esperienza e leadership nel nuovo ciclo guidato da Xavi.