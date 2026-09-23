Viterbese in lutto, morto il vice allenatore Galasso

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Fabrizio Galasso, vice allenatore della Viterbese in Serie D. Il tecnico è stato trovato senza vita nella mattinata di mercoledì 23 settembre nel b&b dove alloggiava a Viterbo

Una notizia drammatica ha colpito il calcio dilettantistico italiano. È morto a 49 anni Fabrizio Galasso, vice allenatore della Viterbese (oggi Vigor Campagnano Gialloblù), formazione impegnata nel campionato di Serie D.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A

Il tecnico è stato trovato senza vita nella mattinata di mercoledì 23 settembre all’interno del bed & breakfast in cui risiedeva a Viterbo. A lanciare l’allarme, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato Andrea Bussone, allenatore della squadra gialloblù e amico di Galasso, con cui condivideva l’appartamento.

Viterbese, la scomparsa di Galasso dopo un malore improvviso

I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 settembre. Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, Galasso avrebbe accusato un malore, probabilmente un infarto, che si sarebbe rivelato fatale.

I soccorsi sono intervenuti dopo la segnalazione, ma ogni tentativo del personale sanitario si è rivelato inutile. La notizia ha immediatamente scosso l’ambiente della Viterbese e tutto il movimento calcistico locale.

Il cordoglio della Viterbese per Fabrizio Galasso

Il club ha affidato ai propri canali ufficiali un messaggio di dolore per la perdita del proprio collaboratore: «Profondo dolore e immenso sgomento per una notizia terribile e improvvisa che sconvolge tutta la famiglia gialloblù e che ci lascia senza parole».

Fabrizio Galasso, nato a Roma, lascia la moglie e un figlio di 9 anni. Nel corso della sua carriera aveva ricoperto diversi incarichi tecnici, allenando anche la prima squadra della Roma Calcio Femminile e il Trastevere.

Una scomparsa improvvisa che lascia un grande vuoto tra chi lo aveva conosciuto dentro e fuori dal campo.