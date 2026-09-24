Tutti pazzi per Romano! Conquista l’Italia, Mancini gli affida le chiavi del centrocampo in Nazionale e sul mercato è già asta

Il centrocampista del Cagliari è pronto a guidare il centrocampo azzurro contro il Belgio: Inter, Juventus e Milan osservano il nuovo talento italiano

È il nome nuovo del calcio italiano. Alessandro Romano sta vivendo settimane da sogno: dopo essersi imposto con la maglia del Cagliari, il giovane centrocampista è stato scelto da Roberto Mancini per il nuovo corso della Nazionale italiana, con la possibilità di partire subito titolare contro il Belgio in Nations League.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Una crescita rapidissima che ha attirato anche l’attenzione del mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rendimento del classe 2006 ha già acceso l’interesse di alcuni dei principali club italiani, con Inter, Juventus e Milan che hanno iniziato a monitorarne il percorso.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Romano, dalla Svizzera all’Italia: la scelta della Nazionale

La storia di Romano è particolare anche per il suo passato nelle selezioni giovanili della Svizzera. Il centrocampista ha scelto di rappresentare l’Italia, una decisione che ha suscitato reazioni anche oltre confine, tanto che la federazione elvetica avrebbe valutato la possibilità di chiedere un risarcimento per gli investimenti effettuati nella sua formazione.

Il giocatore, però, ha spiegato di aver seguito soprattutto una scelta personale e familiare: «Mi sono confrontato con la mia famiglia e ho deciso con il cuore. Il mio percorso doveva essere con l’Italia, questo è ciò che sentivo. Ma non è stata una decisione che andava contro la Svizzera, Paese anzi al quale sono molto grato: vivendo là sono cresciuto come persona e ho imparato cinque lingue. È stata la voglia di Italia a convincermi».

Un percorso che ha convinto anche Mancini, che lo ha osservato dal vivo durante Parma-Cagliari, gara nella quale Romano ha trovato il suo primo gol in Serie A.

Romano titolare con Mancini: il sogno della Nazionale

Il centrocampista del Cagliari si prepara così a entrare nella storia: sarebbe il secondo giocatore nato nel 2006 a vestire la maglia della Nazionale maggiore, dopo Simone Pafundi.

L’emozione è evidente nelle sue parole: «È incredibile – spiega Romano – guardavo il ct in televisione da ragazzino, mentre vinceva l’Europeo, e ora posso parlargli, ho il suo numero di telefono. È emozionante».

A contattarlo per primo era stato anche Claudio Ranieri, oggi dirigente azzurro, che lo aveva conosciuto durante la sua esperienza alla Roma. Il tecnico della Svizzera Murat Yakin aveva provato a convincerlo a cambiare idea, arrivando anche a seguirlo da vicino in una gara contro l’Inter, ma Romano aveva già scelto il suo futuro.

Roma e Cagliari, il retroscena sul talento esploso in Sardegna

La crescita di Romano apre anche una riflessione sulla scelta della Roma, club che in estate ha deciso di cederlo definitivamente al Cagliari per circa 5 milioni di euro più bonus, fino a un massimo di 6,5 milioni.

Il giovane centrocampista, però, non ha mostrato risentimento: «È stata una valutazione del club e dell’allenatore. Non ci sono rimasto male, anzi sto benissimo a Cagliari. Evidentemente il mio percorso era questo».

Ora il suo valore è inevitabilmente destinato a crescere. I paragoni con giocatori come Kevin Strootman, Nemanja Matic e Rodri hanno già iniziato a circolare, anche se Romano preferisce restare concentrato sul presente.

Il Cagliari si gode così un talento esploso in pochi mesi, mentre il calcio italiano si prepara ad accogliere un nuovo protagonista del centrocampo azzurro.