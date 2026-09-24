Napoli, buone notizie per McTominay: il centrocampista torna al lavoro

ha ripreso gli allenamenti al SSC Napoli Training Center dopo l’intervento per una lieve aritmia benigna: il suo recupero procede gradualmente sotto lo sguardo dello staff azzurro

Dopo alcune settimane di stop, Scott McTominay è tornato finalmente al SSC Napoli Training Center. Il centrocampista scozzese aveva dovuto interrompere temporaneamente la propria attività a causa di una lieve aritmia benigna, affrontata con un intervento effettuato lo scorso 8 settembre presso lo Spire Manchester Hospital.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore del Napoli ha iniziato la fase successiva del proprio recupero svolgendo una sessione personalizzata in palestra. Un primo passo importante verso il ritorno alla piena disponibilità per Massimiliano Allegri, senza però accelerare i tempi.

McTominay, il recupero procede senza rischi

Il rientro al centro sportivo rappresenta un segnale positivo per il Napoli, che potrà monitorare da vicino i progressi del centrocampista durante la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Il lavoro individuale sarà fondamentale per permettere a McTominay di ritrovare gradualmente la condizione atletica e il ritmo partita, seguendo un percorso prudente e calibrato sulle sue esigenze.

L’obiettivo dello staff azzurro è infatti quello di accompagnare il rientro del centrocampista scozzese senza forzature, così da consentirgli di tornare protagonista in campo nelle migliori condizioni possibili.