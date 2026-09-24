Alaba: «Non sono venuto all’Udinese per chiudere la carriera»

Il nuovo difensore dell’Udinese si presenta ai tifosi bianconeri con grande ambizione: David Alaba vuole tornare protagonista dopo una carriera ricca di successi e affrontare una nuova sfida nel campionato italiano

Dopo l’annuncio ufficiale del suo arrivo, David Alaba ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo calciatore dell’Udinese. Il difensore austriaco, reduce da una carriera straordinaria con le maglie di Bayern Monaco e Real Madrid, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la nuova avventura in Serie A.

Nonostante i numerosi trofei conquistati nel corso degli anni, Alaba ha ribadito di avere ancora fame di successi e di voler essere protagonista sul campo, mettendo a disposizione esperienza e qualità per la squadra friulana.

Alaba e la nuova sfida Udinese: «Voglio vincere ancora»

Il difensore ha raccontato lo spirito con cui si presenta alla sua nuova esperienza in Italia:

PAROLE – «Ho vissuto tante esperienze e ho vinto tanto nel corso della mia carriera, ma una cosa non è cambiata: voglio vincere ancora. Voglio competere ancora. E voglio ottenere ancora qualcosa di speciale. Questa è la mentalità che porto all’Udinese. L’allenatore ha reso molto chiaro che ruolo ha in mente per me e cosa vuole che raggiungiamo insieme».

Alaba non pensa al ritiro: «Non arrivo solo per essere quello esperto della squadra»

L’ex Real Madrid ha poi allontanato l’idea di essere arrivato in Friuli solamente per mettere la propria esperienza al servizio dei compagni più giovani:

UDINESE – «Non arrivo solo per essere quello esperto della squadra, e decisamente non vengo qui per chiudere la mia carriera. Sono ancora troppo ambizioso per questo e credo ancora fortemente in quello che posso fare sul campo. Voglio spingere ancora, performare ai più alti livelli in Serie A settimana dopo settimana e ottenere qualcosa. Sono molto emozionato per questa sfida e ho ancora tanto da dimostrare a me stesso».

Parole che confermano le ambizioni del nuovo acquisto dell’Udinese, pronto a rimettersi in gioco in un campionato diverso e competitivo come quello italiano.