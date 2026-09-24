Venezia, Antonelli sulla conferma di Stroppa: «Dopo 5 sconfitte...»

Il direttore sportivo del Venezia Antonelli spiega la scelta della società dopo un avvio senza punti e conferma Giovanni Stroppa sulla panchina arancioneroverde: servono reazione, compattezza e risultati



Il Venezia non cambia guida tecnica nonostante un avvio di campionato complicato. Il direttore sportivo Antonelli, intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato le valutazioni della società dopo le prime 5 giornate senza punti e la decisione di confermare Giovanni Stroppa sulla panchina arancioneroverde.

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Venezia, Antonelli spiega la conferma di Stroppa dopo il difficile inizio

Il dirigente ha ammesso le difficoltà del momento, sottolineando però la necessità di mantenere lucidità nelle scelte: «La classifica dice zero punti, dato oggettivo, non è la partenza che volevamo. Ci aspettavamo delle difficoltà, ma siamo andati oltre alle aspettative a livello di risultato. Nessuno è soddisfatto, dal presidente, a me, ai giocatori».

Dopo le 5 sconfitte consecutive, il club ha valutato diversi scenari prima di decidere di proseguire con Stroppa: «Proprio nei momenti di difficoltà bisogna dimostrare solidità in un club. In questi giorni non ci sono state decisioni istintive, ma ragionamenti e confronti che ci hanno portato alla conferma di Giovanni Stroppa».

Venezia, Antonelli chiede una reazione alla squadra

Il ds del Venezia ha ribadito il senso di responsabilità richiesto a tutto l’ambiente, evidenziando come la fiducia dell’allenatore debba essere accompagnata da una risposta concreta sul campo.

«Per il ruolo che ricopro, la responsabilità che sento, dopo 5 sconfitte sarebbe stato sbagliato non fermarsi ad analizzare gli scenari e capire la decisione migliore. In questi giorni c’è stato un confronto continuo con la società. La fiducia deve essere trasformata in senso di responsabilità».

Venezia, il bilancio di Antonelli sulle prime partite

L’analisi del direttore sportivo si è concentrata anche sulle prestazioni offerte dalla squadra, tra segnali positivi e momenti di difficoltà: «Nelle prime 4 partite ci sono state due buone prestazioni e passi indietro contro Frosinone e Fiorentina, ma non ci deve bastare».

Ora il Venezia è chiamato a trasformare la conferma di Stroppa in una svolta sul campo, con l’obiettivo di conquistare i primi punti della stagione e invertire una partenza fin qui negativa.