Colpo Udinese, è ufficiale: David Alaba firma fino al 2027

Alaba arriva in Friuli dopo una carriera ricca di successi con Bayern Monaco e Real Madrid: l’Udinese aggiunge esperienza internazionale e un profilo di grande prestigio alla propria rosa

Ora è ufficiale: David Alaba è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il club friulano ha annunciato l’ingaggio del difensore austriaco, uno dei calciatori più titolati del calcio europeo, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali.

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L’ex giocatore di Bayern Monaco e Real Madrid ha firmato un contratto che lo legherà alla società bianconera fino al 30 giugno 2027. Un innesto di grande esperienza per la formazione friulana, che accoglie un calciatore abituato a competere ai massimi livelli.

Udinese, ufficiale l’arrivo di Alaba

Nel comunicato ufficiale, l’Udinese ha celebrato il nuovo acquisto sottolineandone il prestigio internazionale:

COMUNICATO – «Udinese Calcio è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di David Alaba, uno dei calciatori più vincenti e prestigiosi del panorama internazionale».

Il club ha poi reso noto l’accordo contrattuale raggiunto con il difensore:

«Il difensore austriaco ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027».

Con questo trasferimento, Alaba si prepara a una nuova esperienza in Serie A, portando con sé un palmarès costruito negli anni tra Germania e Spagna.