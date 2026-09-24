Kvaratskhelia racconta il suo salto nel calcio dei grandi: «A Napoli...»

L’esterno georgiano del Paris Saint-Germain ripercorre le tappe principali della sua carriera, dalla crescita in Russia all’esplosione con il Napoli fino alla scelta di approdare a Parigi nel progetto guidato da Luis Enrique

Khvicha Kvaratskhelia è già diventato uno dei protagonisti della storia recente del Paris Saint-Germain. Arrivato nella capitale francese nel gennaio 2025, l’esterno georgiano ha conquistato rapidamente un ruolo centrale nella squadra parigina, mettendo insieme numeri di grande rilievo: 28 gol e 20 assist in 87 presenze, oltre a 2 Champions League conquistate con la maglia del club.

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In un’intervista rilasciata alla BBC, il classe 2001 ha ripercorso le tappe fondamentali della propria carriera, soffermandosi soprattutto sul passaggio dal calcio russo alla Serie A e sull’esperienza al Napoli, dove nell’estate 2022 è esploso definitivamente diventando una delle grandi sorprese del campionato italiano.

Kvaratskhelia e il Napoli, la svolta della carriera

Il georgiano ha spiegato quanto il trasferimento in azzurro abbia rappresentato un momento decisivo del suo percorso:

NAPOLI – «Quando giocavo in Russia, il mio sogno era giocare in un grande club europeo. Quando sono arrivato a Napoli è stato un momento decisivo della mia carriera. Mi sono detto: “Ora hai una possibilità per dimostrare a tutti di meritare questo livello”».

Kvaratskhelia ha poi raccontato le difficoltà iniziali legate alla possibilità di affermarsi ai massimi livelli, soprattutto considerando il numero limitato di giocatori georgiani protagonisti nei grandi campionati europei:

«In Georgia non avevamo molti giocatori nei cinque grandi campionati, sembrava difficile da immaginare. Ma quando ho iniziato a giocare ho pensato che dovevo dare tutto per puntare a quel livello».

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Kvaratskhelia e la scelta PSG: «Non ho esitato un secondo»

Dopo due stagioni e mezzo vissute da protagonista al Napoli, l’attaccante ha deciso di accettare la proposta del Paris Saint-Germain, convinto dal progetto del club francese e dalle parole del tecnico Luis Enrique e del presidente Nasser Al-Khelaïfi.

PSG – «Avevo altre offerte, ma quando ho parlato con il presidente e con Luis Enrique non ho esitato un secondo. Ho detto al mio agente e a mio padre: “Non parlate nemmeno con gli altri club, io vado lì”».

Una scelta che ha segnato un nuovo capitolo della carriera di Kvaratskhelia, passato dalla consacrazione in Italia alla conquista dell’Europa con la maglia del PSG.