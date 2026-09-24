Rodri e il retroscena sul Real Madrid: «L’interesse c’era»

Rodri torna sulla trattativa estiva che lo aveva avvicinato al club blanco e spiega i motivi della scelta blaugrana: una decisione legata soprattutto al progetto tecnico e alla possibilità di essere protagonista

Rodri continua a ricordare le settimane estive in cui il suo possibile trasferimento al Real Madrid sembrava vicino. Il centrocampista del Barcellona, intervistato da El Partidazo de COPE, ha spiegato che il mancato approdo al club blanco non è stato causato da una mancanza di interesse da parte della società madrilena.

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Il capitano della Spagna ha infatti raccontato come il Real Madrid abbia manifestato concretamente la propria volontà di portarlo al Santiago Bernabéu, rendendo la decisione finale ancora più complicata.

Rodri e il pressing del Real Madrid: «L’interesse c’era fin dal primo momento»

Il centrocampista ha voluto chiarire il comportamento del club blanco durante la trattativa:

PAROLE – «Dalla mia posizione devo dire che il Madrid ha mostrato interesse fin dal primo momento, ha avuto un comportamento esemplare e le proposte erano quelle di puntare su di me. Questo voglio chiarirlo».

Sulla possibilità che il Real Madrid avesse fatto tutto il possibile per acquistarlo, Rodri ha aggiunto:

«Non so cosa significhi arrivare al 100%, ma è chiaro che l’interesse c’era e hanno fatto tutto quello che potevano, dimostrando la loro volontà. Questo lo apprezzo, perché ho parlato con alcune persone del club e basta».

Il giocatore non ha invece voluto chiarire se ci sia stato un contatto diretto con il presidente Florentino Pérez:

«Ho parlato con persone del Real che mi hanno trasmesso l’entusiasmo, la voglia che avevano che andassi lì e questo ha reso la mia decisione ancora più difficile».

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Rodri e il rapporto con Mourinho: «Mi ha attirato molto»

Nel corso dell’intervista, il centrocampista ha parlato anche del confronto avuto con José Mourinho, che aveva provato a convincerlo illustrandogli il progetto e il ruolo che avrebbe potuto ricoprire:

MOURINHO – «Con Mourinho il rapporto è stato molto positivo. Mi ha trasmesso la sua voglia, la sua idea di gioco, quello che avrei potuto dare alla squadra e ciò che si aspettava da me. Mi ha attirato molto».

Rodri spiega la scelta Barcellona: «Ho scelto dove potevo crescere di più»

Alla fine, il centrocampista ha deciso di accettare la proposta del Barcellona, spiegando che alla base della scelta non ci sono stati motivi economici o sentimentali, ma una valutazione esclusivamente calcistica:

BARCELLONA – «La mia decisione è stata legata più a un aspetto calcistico: dove potevo crescere e dare di più, dove potevo guidare una squadra piena di giovani e con un modo di intendere il gioco che sento mio. Non ci sono stati motivi sentimentali né economici».