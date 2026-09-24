Roberto Carlos ricorda Mazzola e applaude l’Inter: «Ho imparato molto da lui. La squadra negli ultimi 5 anni è sempre stata ad altissimo livello»

L’ex difensore di Inter e Real Madrid parla del calcio italiano, del suo rapporto con Sandro Mazzola e delle ambizioni europee dei nerazzurri

Intervenuto al Portugal Football Summit, Roberto Carlos ha affrontato diversi temi legati al mondo del calcio, soffermandosi anche sulla sua esperienza in Italia e sul rapporto costruito con una delle grandi leggende del nostro movimento: Sandro Mazzola.

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L’ex difensore di Inter e Real Madrid ha ricordato con grande affetto l’ex campione della Grande Inter, definendolo una figura fondamentale nel suo percorso italiano e una persona capace di trasmettere valori importanti dentro e fuori dal campo.

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IL RICORDO DI SANDRO MAZZOLA – «Ho imparato molto da Sandro Mazzola. Praticamente è stato il mio secondo maestro in Italia. Sempre molto gentile. Aveva una fama mondiale, è una di quelle persone da cui impari molto, e alla fine vinci una partita e gliela dedichi. Mi diceva sempre: “Gioca con gioia, gioca felice”. Questa era la cosa più importante per noi».

Parole che testimoniano il legame creato da Roberto Carlos con una delle icone della storia nerazzurra, anche al di là degli aspetti puramente sportivi. Per l’ex brasiliano, Mazzola rappresentava infatti un esempio di professionalità e passione.

Roberto Carlos e il futuro del calcio italiano

Nel corso dell’intervento al Portugal Football Summit, l’ex terzino ha parlato anche del momento attraversato dal calcio italiano, sottolineando la necessità di un cambiamento per tornare ai livelli del passato.

IL RILANCIO DELL’ITALIA – «Calcio italiano? Penso che sia giunto il momento di cambiare. L’Italia è sempre stata ai Mondiali e ha sempre avuto grandi giocatori. Penso che ora possano tornare ad essere l’Italia di una volta».

Un messaggio di fiducia verso il movimento azzurro, reduce da anni complicati a livello internazionale e alla ricerca di un nuovo percorso di crescita.

L’Inter e la Champions League: il pensiero di Roberto Carlos

Roberto Carlos ha poi dedicato parole importanti anche all’attuale Inter, squadra che negli ultimi anni si è confermata protagonista sia in Italia sia nelle competizioni europee.

LA FORZA DELL’INTER – «L’Inter ora è una squadra estremamente forte. È sempre stata una squadra forte, ma penso che negli ultimi 5 anni l’Inter sia sempre stata ad altissimo livello. Contro il Real abbiamo visto un’Inter che ha la mentalità di vincere sempre. Mi è piaciuta molto».

L’ex campione brasiliano ha infine commentato anche le possibilità dei nerazzurri in Champions League, mantenendo però il legame con il suo attuale ambiente madridista.

LA CORSA ALLA CHAMPIONS – «Può vincere la Champions? Beh io lavoro per il Real Madrid e penso che dovremmo vincere noi».

Un attestato di stima importante nei confronti dell’Inter, riconosciuta da Roberto Carlos come una delle squadre più solide del panorama europeo degli ultimi anni.