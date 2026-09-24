Donnarumma riparte con l’Italia di Mancini: «Vogliamo far innamorare i tifosi della maglia azzurra, Romano mi ha impressionato»

Il portiere della Nazionale parla alla vigilia della sfida contro il Belgio in Nations League: dal dolore per il Mondiale mancato al nuovo ciclo guidato da Roberto Mancini

Il nuovo corso dell’Italia riparte anche dalle parole di Gianluigi Donnarumma. Alla vigilia della sfida contro il Belgio, valida per la Nations League e in programma allo Stadio Olimpico, il portiere azzurro ha parlato ai microfoni di Sky del periodo vissuto lontano dalla Nazionale, delle difficoltà dopo la mancata qualificazione al Mondiale e delle ambizioni del gruppo guidato da Roberto Mancini.

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Il capitano dell’Italia ha ammesso che la delusione per l’eliminazione è ancora presente, ma ora l’obiettivo è voltare pagina e costruire un nuovo percorso, coinvolgendo anche i tanti giovani arrivati nel gruppo azzurro.

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IL NUOVO CICLO AZZURRO – «Sono stati mesi lunghissimi. Faccio fatica a raccontare, è stata un’estate particolare. Si riapre un nuovo ciclo e domani abbiamo una grandissima partita. Anche i tifosi saranno delusi e sta a noi dargli la carica per innamorarsi della maglia azzurra».

Donnarumma ha poi parlato dell’impatto avuto dai nuovi convocati, sottolineando la qualità e l’entusiasmo dei giovani chiamati da Mancini. Tra questi, il portiere ha evidenziato soprattutto Alessandro Romano, protagonista di un grande avvio di stagione con il Cagliari.

I GIOVANI AZZURRI – «Mi hanno colpito tutti, sono tutti forti. Romano mi ha impressionato, ma sono tutti giovani e con tanta voglia. Sono sicuro che saranno il futuro di questo nuovo ciclo».

Il nuovo gruppo italiano dovrà però fare i conti anche con il peso della mancata qualificazione al torneo iridato. Una ferita ancora aperta per il portiere, che ha però invitato l’ambiente a guardare avanti.

IL DOLORE DEL MONDIALE – «Il dolore è ancora grande per riaprire il discorso. È importante andare avanti e costruire una grande Nazionale. Anche il mister Mancini ci darà una grande mano».

Per tornare a conquistare la fiducia dei tifosi servirà un’Italia capace di proporre gioco e di ritrovare quella connessione con il pubblico che aveva caratterizzato il percorso culminato nella vittoria dell’Europeo 2021.

GLI OBIETTIVI DELL’ITALIA – «Vogliamo essere propositivi, aggressivi e vogliamo comandare il gioco. L’Europeo del 2021 insegna e cercheremo di fare quello e far innamorare i tifosi della maglia azzurra».

La sfida contro il Belgio rappresenterà quindi il primo passo del nuovo cammino azzurro, con Donnarumma pronto a guidare una Nazionale che vuole ricostruire entusiasmo e ambizioni.