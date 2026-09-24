Eddie Salcedo riparte dalla Russia: ufficiale il trasferimento al Rubin Kazan per l’ex Inter e Genoa

L’attaccante classe 2002 firma con il club russo dopo l’esperienza in Grecia con l’OFI Creta: contratto fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione

Nuova tappa nella carriera di Eddie Salcedo. L’attaccante italiano classe 2002 ha ufficialmente trovato una nuova sistemazione dopo la parentesi in Grecia con la maglia dell’OFI Creta: il giocatore è infatti un nuovo calciatore del Rubin Kazan.

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Il club russo ha annunciato l’arrivo del centravanti a parametro zero, dopo la scadenza del precedente accordo con la società greca. Salcedo ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2026/27, con la possibilità di prolungare il rapporto per un’ulteriore annata.

L’ex attaccante di Inter e Genoa ha scelto anche il numero di maglia: vestirà la 10, un numero importante che testimonia la fiducia riposta dal Rubin Kazan nei suoi confronti.

Salcedo al Rubin Kazan: il comunicato ufficiale del club russo

Il Rubin Kazan ha presentato così il nuovo acquisto attraverso i propri canali ufficiali:

«Il Rubin Kazan ha ingaggiato l’attaccante ventiquattrenne Eddy Salcedo, arrivato a parametro zero. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Salcedo indosserà la maglia numero 10. Cresciuto nei settori giovanili di Genoa e Inter, Salcedo ha disputato 52 partite in Serie A. La sua ultima esperienza è stata con l’OFI, squadra greca, dove ha collezionato 67 presenze, segnando 19 gol e fornendo 5 assist. Benvenuto, Eddy!».

Una nuova opportunità per un talento che in passato aveva attirato grande attenzione durante il percorso nei settori giovanili di Genoa e Inter. Salcedo aveva infatti debuttato molto giovane nel massimo campionato italiano, accumulando esperienza anche attraverso diversi prestiti.

Dalla Serie A alla Grecia: il percorso di Eddie Salcedo

Prima del trasferimento in Russia, Salcedo aveva vissuto un’esperienza significativa in Super League greca con l’OFI Creta. Con il club ellenico l’attaccante ha trovato maggiore continuità, collezionando 67 presenze, 19 gol e 5 assist.

Numeri che hanno permesso al classe 2002 di rilanciarsi dopo una fase della carriera caratterizzata da diversi cambi di maglia e dalla ricerca della giusta dimensione.

Ora il nuovo capitolo al Rubin Kazan, dove Salcedo proverà a confermare le proprie qualità offensive e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato russo. Per l’attaccante italiano si tratta di una nuova sfida lontano dalla Serie A, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita.