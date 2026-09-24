Cucurella e i fischi del Bernabeu dopo Real Madrid Inter: «Non avevamo nemmeno toccato il pallone ma sono abituato»

Cucurella analizza il rapporto con il pubblico del Bernabéu dopo la sfida contro l’Inter: una tifoseria esigente che pretende sempre il massimo, ma che sa anche spingere la squadra nelle grandi notti europee

Marc Cucurella ha parlato ai microfoni di AS, soffermandosi anche sui fischi ricevuti dal pubblico del Bernabéu durante l’ultima sfida tra Real Madrid e Inter. Il difensore spagnolo ha raccontato le sensazioni vissute in una partita caratterizzata dalla grande pressione dell’ambiente madrileno, abituato a pretendere sempre il massimo dai propri giocatori.

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Cucurella ha spiegato di essere già abituato a vivere momenti di contestazione, ma ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla rapidità con cui il pubblico del Bernabéu manifesta il proprio dissenso.

Cucurella sui fischi del Bernabéu: «Non avevamo nemmeno toccato il pallone»

PAROLE – «Sono già abituato, perché sono un giocatore che di solito viene fischiato parecchio. Non è una novità, però è vero che mi colpisce un po’ il fatto che qui si fischi così rapidamente. Mi ricordo della partita contro l’Inter: loro hanno battuto il calcio d’inizio e, dopo circa due minuti, non avevamo ancora toccato il pallone oppure stavamo difendendo e già fischiavano. Ho pensato: “Non abbiamo nemmeno avuto il tempo di toccare il pallone».

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Cucurella e la mentalità del pubblico del Real Madrid

Il difensore ha però riconosciuto il valore di una tifoseria abituata alle grandi serate europee:

«Quel pubblico ha visto tanti grandi giocatori, ha vissuto serate magiche e capisco che sia anche un modo per spronarci, nel senso di chiederci di più, perché sanno che abbiamo talento e che possiamo fare meglio».

Cucurella sul Bernabéu: «Quando il campo spinge, spinge davvero»

Il giocatore ha infine sottolineato anche il lato positivo della pressione esercitata dai tifosi:

«Ha anche il suo lato positivo: quando il campo spinge, spinge davvero. Esci con la voglia di vivere una serata così magica, di quelle che magari ho visto qualche volta in televisione, e speriamo che prima o poi tocchi anche a me viverne una».