Italia-Belgio, Mancini sceglie i 23 convocati: Romano e Pio Esposito nel gruppo per l’esordio in Nations League, out Zanilo!

La Nazionale torna in campo all’Olimpico per la prima gara del nuovo ciclo azzurro: il ct ufficializza la lista dei disponibili, Zaniolo tra gli esclusi

È tutto pronto per il debutto della nuova Italia di Roberto Mancini. Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, gli Azzurri affronteranno il Belgio nella prima giornata di Nations League, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Una sfida dal significato particolare, visto che segna il ritorno del commissario tecnico sulla panchina della Nazionale e l’inizio di un nuovo percorso dopo le ultime delusioni. Mancini punta a partire con il piede giusto e, in mattinata, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato ufficialmente la lista dei 23 calciatori convocati per la gara contro i Diavoli Rossi.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Tra le scelte del ct spiccano alcune novità legate al nuovo corso azzurro, a partire dalla presenza del centrocampista del Cagliari Alessandro Romano, pronto a vivere una serata speciale con la maglia della Nazionale maggiore, e dell’attaccante Pio Esposito, una delle grandi promesse del calcio italiano.

Italia-Belgio, i convocati di Mancini: presenti Donnarumma, Romano e Pio Esposito

Per la sfida contro il Belgio, Mancini potrà contare su tre portieri: Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario.

Il reparto difensivo sarà composto da Kayode, Ahanor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo e Mancini. Assente invece Alessandro Bastoni, che non sarà disponibile per squalifica.

A centrocampo spazio a Romano, Mandragora, Tonali, Doumbia, Zoma, Frattesi e Barella. Un reparto che unisce esperienza e giovani talenti, con il classe 2006 del Cagliari pronto a rappresentare una delle principali curiosità della serata.

In attacco sono stati convocati Pio Esposito, Kean, Raspadori, Scamacca, Maldini e Cambiaghi.

Italia, gli esclusi contro il Belgio: fuori anche Zaniolo

Non prenderà parte alla sfida contro il Belgio Nicolò Zaniolo, ancora alla ricerca della migliore condizione fisica dopo il recente problema che ne ha condizionato il percorso.

Gli altri calciatori esclusi dalla lista gara e destinati alla tribuna saranno Pessina, Bastoni, Ghilardi, Kouadio, Ruggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Vergara e Sebastiano Esposito.

Mancini dovrà quindi scegliere la formazione definitiva tra i 23 convocati disponibili, con l’obiettivo di inaugurare il nuovo ciclo azzurro con una prestazione convincente davanti al pubblico dell’Olimpico.