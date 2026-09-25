Caso Manchester City, stangata in arrivo? Tutti gli scenari

Manchester City, verdetto shock in Inghilterra: il club sarebbe stato riconosciuto colpevole per quasi tutte le accuse finanziarie

Potrebbe rappresentare una delle vicende più clamorose nella storia recente del calcio inglese. Secondo quanto riportato da David Ornstein, giornalista di The Athletic considerato tra le fonti più autorevoli del panorama britannico, il Manchester City sarebbe stato giudicato colpevole per la quasi totalità delle contestazioni relative alle presunte violazioni delle norme finanziarie della Premier League.

Le indiscrezioni parlano di un verdetto estremamente pesante per il club campione d’Inghilterra, che sarebbe stato ritenuto responsabile di 114 delle 115 accuse formulate nel corso dell’inchiesta. Nonostante ciò, la procedura non può ancora considerarsi conclusa: le eventuali sanzioni non sono state infatti definite e il club sarebbe pronto a presentare ricorso contro la decisione.

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La posizione del Manchester City

Attraverso un portavoce, il Manchester City ha ribadito la propria linea difensiva, sottolineando come il procedimento sia ancora in corso e che diversi aspetti della vicenda restino coperti da riservatezza.

La società inglese continua quindi a sostenere la correttezza del proprio operato, una posizione mantenuta sin dall’apertura dell’indagine. Già nel 2023 il club aveva dichiarato di aver collaborato pienamente con gli organi competenti e di confidare nell’imparzialità del procedimento.

Come nasce l’inchiesta

La vicenda affonda le proprie radici nelle presunte irregolarità contestate al Manchester City relativamente al periodo compreso tra il 2009 e il 2018.

Secondo le accuse formulate dalla Premier League, il club non avrebbe fornito informazioni finanziarie complete e accurate riguardanti alcuni aspetti della propria gestione economica, inclusi i compensi destinati a giocatori e membri dello staff tecnico. Inoltre sarebbero state violate diverse norme legate al Fair Play Finanziario UEFA e ai regolamenti sulla sostenibilità economica introdotti dal campionato inglese.

Il City ha sempre respinto ogni addebito.

Quali sanzioni rischia il Manchester City

La fase più delicata riguarda ora le possibili conseguenze sportive e disciplinari. Il regolamento della Premier League prevede un ampio ventaglio di sanzioni, che possono andare da semplici richiami formali fino a multe economiche molto elevate.

Tra le ipotesi più severe figurano la penalizzazione in classifica e persino l’esclusione dalla Premier League, anche se ogni decisione dovrà essere proporzionata alla gravità delle violazioni accertate.

La commissione competente avrà inoltre la facoltà di combinare più sanzioni contemporaneamente. Qualunque sarà la decisione finale, il Manchester City è intenzionato a contestarla nelle sedi competenti attraverso il previsto iter di appello.

L’intero mondo del calcio resta ora in attesa degli sviluppi di una vicenda destinata a lasciare il segno sul futuro del club inglese e dell’intera Premier League