Formazioni ufficiali Italia Belgio: Mancini lancia Romano dal primo, le scelte dei due ct

Gli Azzurri inaugurano il nuovo ciclo in Nations League contro i Diavoli Rossi: confermate le scelte del ct, con il centrocampista del Cagliari titolare

È arrivato il momento dell’esordio. Alle 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma, la nuova Italia di Roberto Mancini affronta il Belgio di Mark van Bommel nella prima giornata della Nations League 2026/2027. Una sfida dal significato particolare per entrambe le Nazionali, entrambe impegnate nell’avvio di un nuovo percorso.

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La quinta edizione della competizione è iniziata ufficialmente nella giornata di ieri, con diverse partite spettacolari. Tra le sfide più interessanti spiccano il successo della Norvegia sulla Danimarca per 3-2 e il pareggio tra Olanda e Germania, terminato 1-1 ma caratterizzato da grande qualità tecnica.

Per l’Italia si tratta di una ripartenza fondamentale dopo l’eliminazione ai quarti di finale della precedente Nations League contro la Germania. Gli Azzurri persero l’andata per 2-1 e pareggiarono il ritorno per 3-3, chiudendo così il torneo anzitempo.

Il compito di Mancini sarà quello di costruire un nuovo gruppo e lasciarsi alle spalle la delusione della mancata qualificazione al Mondiale. Dopo il ritorno sulla panchina azzurra, il ct ha puntato fortemente sui giovani: in estate la Nazionale aveva ottenuto due vittorie nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, dando spazio a diversi elementi provenienti dall’Under 21.

Anche il Belgio si presenta all’Olimpico con un nuovo corso. La federazione ha scelto Mark van Bommel come nuovo commissario tecnico dei Diavoli Rossi, reduci da un buon percorso nell’ultimo Mondiale, concluso ai quarti di finale con la sconfitta per 2-1 contro la Spagna.

Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: Romano titolare nel centrocampo azzurro

Mancini conferma le indicazioni della vigilia e punta sul talento di Alessandro Romano, alla prima presenza da titolare con la Nazionale maggiore. Il centrocampista del Cagliari guiderà la mediana insieme a Nicolò Barella e Sandro Tonali.

Davanti a Donnarumma spazio a Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori, mentre il tridente offensivo sarà composto da Cambiaghi, Pio Esposito e Kean.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean.

Allenatore: Roberto Mancini

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora, Doumbia, Frattesi, Zoma, Scalvini, Maldini.

Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Godts.

Allenatore: Mark van Bommel

A disposizione: Vandevoordt, De Busser, Debast, Theate, Lavia, Lukaku, Openda, Lukébakio, Keita, Seys, Vanaken, Fernandez-Pardo.

L’Olimpico è pronto ad accogliere il nuovo corso azzurro: contro il Belgio inizierà il percorso dell’Italia di Mancini, chiamata a ritrovare entusiasmo, identità e risultati.