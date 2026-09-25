Calciomercato invernale, cambia la data d'inizio: i dettagli

Calciomercato invernale, cambierà tutto! Al via in anticipo e nodi stadi Euro 2032: tutte le decisioni della FIGC

Il Consiglio Federale della FIGC, riunitosi nella sala “Paolo Rossi” a Roma sotto la presidenza del dirigente sportivo Giovanni Malagò, ha tracciato le nuove linee guida per il calcio italiano. Tra le novità principali spiccano l’anticipo della sessione invernale di calciomercato e importanti aggiornamenti sull’organizzazione dei Campionati Europei del 2032.

Calciomercato invernale: partenza anticipata al 28 dicembre

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La novità più rilevante per i club riguarda la finestra dei trasferimenti riparatrice. Accogliendo la richiesta presentata dalla Lega Serie A e sostenuta da Lega B e Lega Pro, il Consiglio ha approvato l’anticipo dell’inizio del calciomercato al 28 dicembre 2026, rispetto al tradizionale 1° gennaio. Per rendere effettiva e operativa la modifica, la Federazione attende ora il via libera definitivo da parte della FIFA.

EURO 2032 e infrastrutture: la tabella di marcia

Sul fronte EURO 2032, torneo che l’Italia organizzerà in co-abitazione con la Turchia, il presidente ha illustrato i progressi nella selezione degli stadi. Entro il 30 settembre, la FIGC invierà alla UEFA la documentazione sulle sedi candidate. Dopo le opportune verifiche di conformità, la Federazione sceglierà ufficialmente le cinque città ospitanti. L’iniziativa punta a stimolare un piano diffuso di ammodernamento delle infrastrutture sportive su tutto il territorio nazionale.

Riforme e nuove nomine per Club Italia e Settori Tecnici

Il Consiglio ha inoltre introdotto importanti riforme regolamentari:

Estensione delle norme d’iscrizione straordinaria (art. 52 comma 10 NOIF) alla Serie D per sostenere le piazze in difficoltà finanziaria.

per sostenere le piazze in difficoltà finanziaria. Restyling del Club Italia, con l’inserimento delle figure del Direttore Tecnico federale e del Coordinatore dei progetti giovanili.

A completare la giornata sono arrivate le nomine dei nuovi Consigli Direttivi. Tra i profili di spicco inseriti da Malagò figurano Roberto Mancini, allenatore ed ex commissario tecnico della Nazionale vincitrice di Euro 2020, ed Elena Gama, ex capitano della Nazionale femminile e figura di riferimento per il movimento in Rosa. Presenti nei quadri direttivi anche Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta, ex difensore e centrocampista campioni del mondo con l’Italia nel 2006.