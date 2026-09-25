Serie A, anticipi e posticipi dalla 13ª alla 19ª giornata

Serie A, ufficiali anticipi e posticipi: derby della Capitale a mezzogiorno, derby d’Italia in prima serata

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma di anticipi e posticipi dalla 13ª alla 19ª giornata di campionato, con diverse novità che riguardano big match e derby.

Derby della Capitale in anticipo, Napoli-Milan in serale

Il turno più atteso è il 15°: il derby tra Lazio e Roma si giocherà infatti in lunch match, domenica 13 dicembre alle 12.30, mentre nella stessa giornata, in prima serata, andrà in scena Napoli-Milan.

Roma-Juventus di sabato sera, derby della Mole a mezzogiorno

Nel turno seguente, il 16°, la Roma ospiterà la Juventus allo stadio Olimpico sabato 19 dicembre alle 20.45. Da segnalare anche la 18ª giornata, turno infrasettimanale di inizio gennaio: il derby della Mole tra Juventus e Torino si disputerà mercoledì 6 gennaio in lunch match, alle 12.30.

Il derby d’Italia chiude la 19ª giornata

Nella 19ª giornata, in programma nel weekend del 9-10 gennaio, Roma-Milan si giocherà sabato alle 18, mentre il derby d’Italia tra Inter e Juventus andrà in scena domenica 10 gennaio alle 20.45, in prima serata.

Cambia anche la 12ª giornata

Una variazione riguarda anche la 12ª giornata: la Juventus non scenderà più in campo di lunedì sera, come inizialmente previsto, ma domenica 22 novembre alle 12.30 contro il Venezia.

Di seguito il calendario completo delle sette giornate, con orari e canali di trasmissione (DAZN e Sky).

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

12ª GIORNATA

21/11/2026 Sabato 15.00 Como-Cagliari (DAZN)

21/11/2026 Sabato 15.00 Lazio-Lecce (DAZN)

21/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Roma (DAZN)

21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli-Torino (DAZN/Sky)

22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia (DAZN)

22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese (DAZN)

22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa (DAZN)

22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone (DAZN/Sky)

22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter (DAZN)

23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina (DAZN/Sky)

13ª GIORNATA

27/11/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Bologna (DAZN/Sky)

28/11/2026 Sabato 15.00 Frosinone-Parma (DAZN)

28/11/2026 Sabato 18.00 Torino-Lazio (DAZN)

28/11/2026 Sabato 20.45 Inter-Genoa (DAZN/Sky)

29/11/2026 Domenica 12.30 Udinese-Fiorentina (DAZN)

29/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Napoli (DAZN)

29/11/2026 Domenica 18.00 Roma-Monza (DAZN/Sky)

29/11/2026 Domenica 20.45 Como-Juventus (DAZN)

30/11/2026 Lunedì 18.30 Lecce-Atalanta (DAZN)

30/11/2026 Lunedì 20.45 Cagliari-Milan (DAZN)

14ª GIORNATA

04/12/2026 Venerdì 20.45 Bologna-Roma (DAZN)

05/12/2026 Sabato 15.00 Monza-Como (DAZN)

05/12/2026 Sabato 18.00 Frosinone-Inter (DAZN)

05/12/2026 Sabato 20.45 Napoli-Lecce (DAZN/Sky)

06/12/2026 Domenica 12.30 Genoa-Torino (DAZN)

06/12/2026 Domenica 15.00 Lazio-Atalanta (DAZN)

06/12/2026 Domenica 18.00 Juventus-Udinese (DAZN/Sky)

06/12/2026 Domenica 20.45 Milan-Parma (DAZN)

07/12/2026 Lunedì 18.30 Venezia-Sassuolo (DAZN)

07/12/2026 Lunedì 20.45 Fiorentina-Cagliari (DAZN/Sky)

15ª GIORNATA

11/12/2026 Venerdì 20.45 Udinese-Frosinone (DAZN)

12/12/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Venezia (DAZN)

12/12/2026 Sabato 18.00 Lecce-Sassuolo (DAZN)

12/12/2026 Sabato 20.45 Como-Bologna (DAZN/Sky)

13/12/2026 Domenica 12.30 Lazio-Roma (DAZN)

13/12/2026 Domenica 15.00 Inter-Torino (DAZN)

13/12/2026 Domenica 18.00 Parma-Fiorentina (DAZN/Sky)

13/12/2026 Domenica 20.45 Napoli-Milan (DAZN)

14/12/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Genoa (DAZN)

14/12/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Monza (DAZN)

16ª GIORNATA

18/12/2026 Venerdì 18.30 Frosinone-Lazio (DAZN/Sky)

18/12/2026 Venerdì 20.45 Lecce-Inter (DAZN)

19/12/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma (DAZN)

19/12/2026 Sabato 18.00 Milan-Como (DAZN)

19/12/2026 Sabato 20.45 Roma-Juventus (DAZN/Sky)

20/12/2026 Domenica 12.30 Fiorentina-Bologna (DAZN)

20/12/2026 Domenica 15.00 Torino-Cagliari (DAZN)

20/12/2026 Domenica 15.00 Venezia-Monza (DAZN)

20/12/2026 Domenica 18.00 Genoa-Udinese (DAZN/Sky)

20/12/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Napoli (DAZN)

17ª GIORNATA

02/01/2027 Sabato 12.30 Cagliari-Genoa (DAZN)

02/01/2027 Sabato 15.00 Fiorentina-Lazio (DAZN)

02/01/2027 Sabato 15.00 Torino-Venezia (DAZN/Sky)

02/01/2027 Sabato 18.00 Roma-Frosinone (DAZN)

02/01/2027 Sabato 20.45 Monza-Milan (DAZN/Sky)

03/01/2027 Domenica 12.30 Inter-Sassuolo (DAZN)

03/01/2027 Domenica 15.00 Como-Lecce (DAZN)

03/01/2027 Domenica 15.00 Udinese-Atalanta (DAZN)

03/01/2027 Domenica 18.00 Parma-Napoli (DAZN/Sky)

03/01/2027 Domenica 20.45 Bologna-Juventus (DAZN)

18ª GIORNATA

05/01/2027 Martedì 18.30 Genoa-Monza (DAZN)

05/01/2027 Martedì 18.30 Venezia-Roma (DAZN/Sky)

05/01/2027 Martedì 20.45 Milan-Fiorentina (DAZN/Sky)

06/01/2027 Mercoledì 12.30 Juventus-Torino (DAZN)

06/01/2027 Mercoledì 15.00 Frosinone-Bologna (DAZN/Sky)

06/01/2027 Mercoledì 15.00 Lecce-Parma (DAZN)

06/01/2027 Mercoledì 18.00 Atalanta-Como (DAZN)

06/01/2027 Mercoledì 20.45 Lazio-Inter (DAZN)

07/01/2027 Giovedì 18.30 Sassuolo-Udinese (DAZN)

07/01/2027 Giovedì 20.45 Napoli-Cagliari (DAZN)

19ª GIORNATA

09/01/2027 Sabato 15.00 Monza-Frosinone (DAZN)

09/01/2027 Sabato 18.00 Roma-Milan (DAZN)

09/01/2027 Sabato 20.45 Bologna-Genoa (DAZN/Sky)

10/01/2027 Domenica 12.30 Como-Lazio (DAZN)

10/01/2027 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce (DAZN)

10/01/2027 Domenica 15.00 Parma-Venezia (DAZN)

10/01/2027 Domenica 18.00 Torino-Atalanta (DAZN/Sky)

10/01/2027 Domenica 20.45 Inter-Juventus (DAZN)

11/01/2027 Lunedì 18.30 Cagliari-Sassuolo (DAZN)

11/01/2027 Lunedì 20.45 Udinese-Napoli (DAZN/Sky)