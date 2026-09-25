Guendouzi, la UEFA riduce la squalifica: il centrocampista del Fenerbahce torna prima in Champions

Accolto il ricorso del club turco dopo il gesto contro il Lione: l’ex Lazio passa da quattro a tre giornate di stop, con due sospensioni condizionali

Buone notizie per Matteo Guendouzi. La UEFA ha accolto il ricorso presentato dal Fenerbahce contro la squalifica inflitta al centrocampista francese dopo gli episodi avvenuti al termine del playoff di Champions League contro il Lione.

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Il giocatore, ex Lazio, era stato punito dall’organo disciplinare europeo con una sanzione di quattro giornate di squalifica per il comportamento avuto al termine della gara di ritorno contro la formazione francese. Dopo il fischio finale, Guendouzi aveva festeggiato sotto la curva dei tifosi del Lione mostrando il dito medio, gesto che aveva portato all’intervento della UEFA.

Il Fenerbahce aveva deciso di presentare ricorso, chiedendo una revisione della decisione. L’istanza del club turco è stata accolta e la sanzione è stata modificata: la sospensione è stata ridotta a tre partite, con due giornate sospese e sottoposte a un periodo di supervisione della durata di un anno.

Guendouzi, il comunicato ufficiale del Fenerbahce sulla decisione UEFA

Il club turco ha annunciato l’esito del ricorso attraverso una nota ufficiale:

«Il 26 agosto 2026 è stato concluso il ricorso del nostro Club al Consiglio Arbitrale UEFA riguardo alla decisione presa dal Consiglio di Controllo, Etica e Disciplina UEFA riguardo al nostro calciatore Matteo Guendouzi dopo la partita di play-off di UEFA Champions League contro l’Olympique Lyonnais.

La squalifica di quattro partite, due delle quali rinviate, concessa al nostro calciatore dal Comitato di Controllo, Etica e Disciplinare UEFA; Su obiezione del nostro club, il Consiglio Arbitrale UEFA ha deciso di avere un totale di tre sospensioni di partite, due delle quali sospese, soggette a un periodo di supervisione di un anno.

Il nostro calciatore Matteo Guendouzi, che non ha potuto giocare nella partita della Roma giocata il 10 settembre 2026, potrà giocare nella partita contro l’Aston Villa che si giocherà il 14 ottobre 2026, a seconda della decisione del Consiglio Arbitrale UEFA».

La riduzione della pena permette quindi a Guendouzi di rientrare prima rispetto alla decisione iniziale. Il centrocampista sarà nuovamente a disposizione del Fenerbahce per il prossimo appuntamento europeo contro l’Aston Villa, in programma il 14 ottobre 2026, salvo ulteriori decisioni dell’organismo UEFA competente.