Di Lorenzo: «Se iniziamo a massacrare i calciatori non partiamo bene»

Giovanni Di Lorenzo parla dopo il duro ko in Nations League contro il Belgio: «Se iniziamo già a massacrare i calciatori non partiamo bene»

L’esordio dell’Italia nella nuova edizione della Nations League si chiude con una sconfitta. Allo stadio Olimpico, la Nazionale guidata da Roberto Mancini viene battuta 2-0 dal Belgio allenato da Mark van Bommel, che si impone grazie alle reti di Mika Godts e Dodi Lukebakio.

Le parole di Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli a fine partita.

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PAROLE – «Non ci fa piacere uscire tra i fischi. Dobbiamo accettarli. Al di là del risultato abbiamo provato a fare il massimo, ci tenevamo a partire bene. Divario tecnico? Sapevamo che avevano ottime individualità. Hanno giocatori veloci e qualitativi, sanno sfruttare gli errori degli avversari. Peccato, perché avevamo avuto delle occasioni per pareggiare, ma portiamo a casa le cose positive che abbiamo fatto. Questa è la strada giusta, abbiamo una squadra coraggiosa che va in avanti e prova a giocarsi la partita. Abbiamo sbagliato qualcosa, ma sono sicuro che faremo sempre meglio da ora in avanti. »

«Queste sono le mie sensazioni a caldo: non è stata una bruttissima partita, abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo cercato di fare quello che ci chiede Mancini. È partito un nuovo ciclo, nella prima ci sta di sbagliare. Se iniziamo già a massacrare i calciatori non partiamo bene. Dovremo uscire tutti insieme dalle difficoltà. Nelle prossime partite dovremo fare meglio»



