Italia Belgio, che tensione! Scintille Donnarumma-Lukaku

Italia, non solo la deludente sconfitta: tensione alle stelle tra Donnarumma e Lukaku al termine della gara con il Belgio

L’esordio dell’Italia nella nuova edizione della UEFA Nations League si chiude con una sconfitta che lascia amarezza e qualche segnale di preoccupazione. Allo Stadio Olimpico di Roma, la Nazionale guidata da Roberto Mancini viene battuta 2-0 dal Belgio allenato da Mark van Bommel, al debutto sulla panchina dei Diavoli Rossi.

A decidere l’incontro sono le reti di Mika Godts e Dodi Lukebakio, che permettono ai belgi di espugnare la Capitale e iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino nella competizione. Per gli azzurri, invece, arriva una battuta d’arresto che costringe il commissario tecnico a riflettere sugli aspetti da migliorare in vista dei prossimi impegni.

Italia in difficoltà contro un Belgio più concreto

La prestazione della Nazionale non è riuscita a soddisfare il pubblico presente all’Olimpico. Dopo una gara caratterizzata da diversi errori tecnici e da una limitata incisività offensiva, l’Italia ha pagato la maggiore concretezza degli avversari, capaci di colpire nei momenti decisivi del match.

Il triplice fischio ha così accompagnato i fischi di parte del pubblico romano, deluso dal risultato e dal rendimento della squadra alla prima uscita ufficiale del nuovo corso targato Mancini.

Donnarumma e Lukaku, nervi tesi nel finale

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La tensione accumulata durante la partita è esplosa nei minuti successivi alla conclusione dell’incontro. Protagonisti dell’episodio sono stati Gianluigi Donnarumma, capitano e portiere dell’Italia, e Romelu Lukaku, centravanti del Belgio entrato nella ripresa.

Le telecamere hanno immortalato il bomber belga mentre effettuava un gesto di silenzio rivolto verso il campo, accompagnandolo con il segno delle due dita, interpretato da molti come un riferimento alle due reti segnate dalla sua squadra.

La reazione di Donnarumma non si è fatta attendere. Il portiere azzurro ha raggiunto Lukaku per un confronto particolarmente acceso, dando vita a un battibecco che ha rischiato di degenerare. L’intervento dei compagni e dell’arbitro tedesco Daniel Siebert ha però evitato conseguenze peggiori.

Vecchie ruggini tra i due protagonisti

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L’episodio ha riportato alla memoria alcuni precedenti tra i due giocatori. Donnarumma e Lukaku si erano già resi protagonisti di momenti di tensione durante gli Europei del 2021, quando il centravanti belga trasformò un calcio di rigore contro l’Italia e scambiò alcune parole con l’estremo difensore azzurro.

Un rapporto mai particolarmente disteso che sembra aver conosciuto un nuovo capitolo all’Olimpico. Al termine della discussione entrambi i calciatori sono stati ammoniti, chiudendo una serata complicata per la Nazionale italiana sia sul piano del risultato sia su quello emotivo.

Ora l’Italia è chiamata a voltare pagina rapidamente, lasciandosi alle spalle la sconfitta contro il Belgio e concentrandosi sui prossimi appuntamenti della Nations League.