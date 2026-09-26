Zidane, esordio con gol e spavento: Mbappé si fa male

Francia, debutto di Zidane tra gioia e paura: gol di Mbappé, poi l’uscita per infortunio contro la Turchia

La nuova era della Francia di Zinedine Zidane si apre con il gol di Kylian Mbappé, ma anche con un infortunio che rischia di complicare i piani dei Bleus. Il capitano transalpino, attaccante del Real Madrid e volto simbolo del calcio francese degli ultimi anni, ha sbloccato al 54′ la sfida di Nations League contro la Turchia, la prima gara ufficiale sotto la guida del nuovo commissario tecnico, storico ex centrocampista campione del mondo nel 1998 e reduce dall’esperienza sulla panchina del Real Madrid.

Il gol e l’uscita per infortunio

Pochi minuti dopo aver segnato, però, Mbappé ha accusato un problema al ginocchio sinistro: dopo aver calciato in porta ha fatto una smorfia di dolore, toccandosi la zona colpita, per poi finire a terra con la mano sul volto. Il cambio è stato immediato, con l’ingresso di Désiré Doué, giovane talento offensivo del Paris Saint-Germain. Nelle prossime ore l’attaccante rientrerà a Madrid per sottoporsi agli esami strumentali necessari a definire l’entità del problema e, soprattutto, i tempi di recupero. Mbappé salterà con ogni probabilità le prossime tre partite della Francia: quella contro il Belgio tra tre giorni, la sfida con l’Italia del 2 ottobre e il secondo confronto con i belgi, in programma il 5.

Una presenza già in dubbio

Nei giorni precedenti al match, la presenza di Mbappé era tutt’altro che scontata: una sindrome influenzale gli aveva impedito di allenarsi regolarmente con il gruppo. Zidane, dopo essersi confrontato con lo staff medico, ha comunque scelto di schierarlo titolare nella sua partita d’esordio da CT, una decisione ripagata dal gol del vantaggio. Ora, però, la nazionale francese dovrà fare a meno del suo capitano nella sfida contro l’Italia guidata da Luciano Spalletti: al suo posto è pronto uno tra lo stesso Doué, Bradley Barcola e Rayan Cherki. Nel post partita, lo stesso Zidane ha fornito aggiornamenti sulle condizioni del giocatore, confermando il rientro in Spagna.

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PAROLE – “Purtroppo la situazione non è positiva, noi non prenderemo nessun rischio e penso che dovrà tornare nel suo club”



