Napoli, la sosta aiuta Allegri: rientri e recuperi in vista della ripresa del campionato, da Giovane ad Anguissa

Gli azzurri sfruttano la pausa per lavorare sul recupero degli infortunati: Giovane e McTominay tornano in palestra, Anguissa resta da valutare

La sosta per gli impegni delle Nazionali rappresenta un’opportunità importante per il Napoli, che sta sfruttando queste settimane per recuperare diversi giocatori e migliorare la condizione della rosa in vista della ripresa del campionato.

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A Castel Volturno sono infatti tornati a lavorare alcuni elementi reduci da problemi fisici. Tra questi c’è Giovane, che ha iniziato un percorso personalizzato dopo l’intervento chirurgico per un’ernia inguinale effettuato all’inizio di settembre. Il giocatore brasiliano sta svolgendo un programma specifico in palestra con l’obiettivo di rientrare gradualmente a disposizione dello staff tecnico.

Napoli, McTominay torna al lavoro: decisivi i prossimi giorni

Novità positive anche per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ha ripreso le sessioni atletiche in palestra dopo l’operazione di ablazione per un’aritmia cardiaca benigna.

Il suo ritorno in campo, però, dovrà essere valutato con attenzione: il giocatore è ancora in attesa dell’idoneità sportiva e soltanto le risposte fisiche dei prossimi giorni permetteranno di capire se potrà essere convocato per la sfida contro il Frosinone.

Resta invece maggiore incertezza per Frank Anguissa, alle prese con una lesione miofasciale all’adduttore lungo della coscia destra. Il centrocampista camerunese verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico azzurro: qualora non dovesse recuperare per la ripresa della Serie A, l’obiettivo potrebbe diventare il rientro per una delle successive trasferte contro Villarreal o Venezia.

Allegri lavora sulla condizione dei giocatori meno impiegati

Durante la lunga pausa, l’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha la possibilità di concentrarsi anche sulla crescita dei calciatori che hanno trovato meno spazio nelle prime settimane della stagione.

Tra questi ci sono Sam Beukema, fermato in estate da un problema al tendine, e Benoit Badiashile, chiamati a migliorare la propria condizione per diventare alternative importanti nelle prossime settimane.

Parallelamente continua il percorso di recupero degli altri giocatori presenti in infermeria. Marianucci e Alex Meret sono tra i più vicini al rientro, mentre proseguono il lavoro anche Leonardo Spinazzola e Alisson, con l’obiettivo di completare il reinserimento nel gruppo.

Il Napoli prepara così la seconda parte dell’autunno, caratterizzata da un calendario particolarmente intenso. Il recupero degli infortunati e una rosa più ampia saranno elementi fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni tra campionato e coppe.