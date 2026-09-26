Stramaccioni analizza il ko dell’Italia: «Pio Esposito deve essere un punto fisso della Nazionale»

L’ex allenatore commenta il ko degli Azzurri in Nations League e indica nell’attaccante dell’Inter uno dei punti da cui costruire il nuovo percorso di Mancini

Non è stato l’esordio sperato per la nuova Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri hanno iniziato il percorso nella Nations League con una sconfitta per 0-2 contro il Belgio, nella sfida disputata allo Stadio Olimpico di Roma e valida per la prima giornata del gruppo 1 della Lega A.

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La squadra guidata da Mancini ha pagato un primo tempo complicato, chiuso sotto nel punteggio dopo il gol di Mika Godts, bravo a sfruttare una situazione offensiva favorevole e a battere la difesa italiana. Nella ripresa il Belgio ha trovato anche il raddoppio con Dodi Lukebakio, servito da Charles De Ketelaere, dopo una ripartenza nata da un errore degli Azzurri.

L’Italia ha provato a reagire nella seconda parte della gara, creando alcune occasioni importanti, ma non è riuscita a riaprire la partita. La Nazionale avrà comunque subito l’opportunità di voltare pagina: il prossimo appuntamento sarà contro la Turchia di Vincenzo Montella, in programma lunedì 28 settembre alle ore 20:45.

Italia, Stramaccioni elogia Pio Esposito: «Deve essere un punto fisso»

Al termine della sfida, ai microfoni della Rai, Andrea Stramaccioni ha analizzato la prestazione dell’Italia soffermandosi soprattutto sull’impatto di Pio Esposito. L’attaccante dell’Inter, schierato titolare da Mancini, secondo l’ex tecnico avrebbe dovuto restare in campo più a lungo per garantire maggiore presenza offensiva agli Azzurri.

«Mi piace molto il riferimento che ha dato Pio Esposito, protagonista assoluto in area avversaria e punto di riferimento costante nel secondo tempo. Io non l’avrei tolto, perché quando è uscito abbiamo perso quella conoscenza del centro dell’area di rigore avuta fino a quel momento; inoltre, quando è uscito lui Kean si è un po’ perso giocando col 4-3-3. Io ripartirei da Esposito centravanti, deve essere un punto fisso di questa Nazionale».

Le parole di Stramaccioni sottolineano quindi il ruolo che il giovane attaccante potrebbe avere nel nuovo ciclo azzurro. Nonostante il risultato negativo contro il Belgio, la prestazione di Pio Esposito è stata considerata una delle note positive della serata, soprattutto per la capacità di dare un riferimento offensivo alla squadra.

Per Mancini il lavoro è appena iniziato: la sfida contro la Turchia rappresenterà il primo banco di prova per capire la reazione dell’Italia dopo la sconfitta dell’Olimpico.