Fiorentina, De Gea leader dei viola: club pensa al rinnovo

Il portiere spagnolo, in scadenza nel 2028, è diventato un punto fermo dello spogliatoio viola: possibile un nuovo incontro nei prossimi mesi

Il legame tra David De Gea e la Fiorentina potrebbe diventare ancora più lungo. Il portiere spagnolo, arrivato a Firenze nel 2024 dopo una carriera divisa tra Atlético Madrid e Manchester United, ha un contratto in scadenza nel 2028, ma il club viola starebbe già valutando la possibilità di prolungare ulteriormente l’accordo. L’idea della dirigenza è quella di continuare a puntare sull’estremo difensore classe 1990, diventato in poco tempo uno dei punti di riferimento della squadra e dello spogliatoio, sia dentro che fuori dal campo.

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Una fiducia rinnovata dopo un anno complicato

Non sarebbe la prima volta che la società gigliata decide di blindare il proprio portiere: già nel maggio 2025, invece di limitarsi a esercitare la semplice opzione di rinnovo automatico, la Fiorentina aveva preferito offrire a De Gea un accordo triennale con un sensibile aumento dell’ingaggio. Una scelta che ha inevitabilmente pagato: dopo una seconda stagione in maglia viola altalenante, lo spagnolo è tornato a essere decisivo nelle ultime uscite, contribuendo con parate importanti ai risultati positivi della squadra.

Nuovo incontro nei prossimi mesi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza viola potrebbe prendere in considerazione, nei prossimi mesi, un nuovo incontro con l’entourage di De Gea per discutere un ulteriore prolungamento contrattuale. Un modo per legare ancora più a lungo il portiere alla Fiorentina, magari andando oltre l’opzione già presente per il 2029, e certificare definitivamente il peso assunto dal giocatore all’interno del progetto tecnico della squadra.