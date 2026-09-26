Mercato Milan: nel mirino Hojbjerg. Perchè è il profilo ideale

Mercato Milan, rispunta l’idea Hojbjerg per i rossoneri del tecnico Amorim. Ma è davvero il profilo ideale? L’analisi completa

Con la sosta per le Nazionali in corso, la dirigenza del Milan guarda già alla sessione invernale di calciomercato di gennaio 2027. L’obiettivo primario della società rossonera è rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Ruben Amorim, tecnico noto per le sue idee di calcio dinamico e organizzato, colmando alcune lacune strutturali emerse in questa prima parte di stagione.

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La coperta corta a centrocampo: serve un mediano

L’analisi della rosa evidenzia una certa vulnerabilità nella zona nevralgica del campo, in particolare nel ruolo di mediano di rottura e impostazione. Con il solo Yunus Musah – centrocampista statunitense classe 2002 noto per la sua esuberanza atletica e la capacità di rompere le linee avversarie – a interpretare con continuità queste specifiche caratteristiche, la dirigenza di Via Aldo Rossi è tornata a monitorare con decisione un profilo di spessore internazionale: Pierre-Emile Højbjerg.

Il centrocampista danese classe 1995, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia, rappresenta un’opportunità di mercato molto interessante. La sua valutazione economica oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile dal club rossonero.

Perché Højbjerg è il profilo ideale per Amorim

Il tecnico portoghese Ruben Amorim cerca un elemento capace di garantire quantità e qualità: un giocatore in grado di recuperare palloni, fare schermo davanti alla difesa e avviare l’azione con pulizia e rapidità.

Højbjerg risponde perfettamente a questo identikit. Forte di un bagaglio di esperienza internazionale d’élite maturato tra Premier League e competizioni europee, il centrocampista unisce una spiccata intelligenza tattica a un’ottima visione di gioco. Già la scorsa estate il nome del danese era stato accostato con insistenza al Milan, trovando il gradimento totale della guida tecnica.

La situazione economica del Marsiglia e le prospettive dell’affare

A favorire la trattativa potrebbero concorrere le difficoltà finanziarie dell’Olympique Marsiglia. Il club francese, reduce da manovre di bilancio complesse, aveva già trovato un accordo estivo con il Newcastle per la cessione del giocatore, operazione poi sfumata a causa del rifiuto del centrocampista di trasferirsi in Inghilterra.

Il fascino del progetto rossonero e la chiamata del Milan potrebbero ora fare la differenza, riaprendo concretamente la pista di mercato per gennaio.