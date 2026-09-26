Nations League, i risultati della 1ª giornata: show Spagna

Nations League, tutti gli ultimi risultati della prima giornata: show della Spagna a Wembley e tris della Svizzera

Si è conclusa la prima giornata della nuova edizione della UEFA Nations League, regalando subito grandi emozioni, verdetti netti e sfide ad alto coefficiente di spettacolo in tutte le categorie.

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Lega A: la Spagna piega l’Inghilterra a Wembley, successi per Croazia e Lussemburgo

Il big match di giornata è andato in scena nel suggestivo scenario dello stadio di Wembley, dove le Furie Rosse campionesse del Mondo si sono imposte per 3-2 contro i padroni di casa dell’Inghilterra. A guidare gli iberici è stato l’attaccante Mikel Oyarzabal, capitano della Real Sociedad e uomo chiave nelle notti europee più importanti, autore di una prestazione decisiva.

Nello stesso raggruppamento (Gruppo 3 della Lega A) si registrano due importanti affermazioni esterne: la Croazia ha superato la Repubblica Ceca per 2-1, mentre il Lussemburgo ha piazzato il colpo espugnando il campo della Bulgaria.

Lega B: colpo Svizzera con Freuler e Amdouni, pari per la Scozia

Nel Gruppo 1 della Lega B parte forte la Svizzera, che conquista la vetta solitaria della classifica travolgendo a domicilio la Macedonia del Nord con un netto 3-0. A firmare il successo elvetico sono stati Remo Freuler, centrocampista del Bologna celebre per la sua intelligenza tattica e inserimenti senza palla, e Zeki Amdouni, giovane e duttile attaccante di proprietà del Burnley autore di una doppietta d’autore.

Nell’altra gara del girone è finita a reti bianche (0-0) la sfida equilibrata tra Slovenia e Scozia.

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Lega C: la Finlandia travolge San Marino, ok Albania e Slovacchia

Ricca di reti anche la situazione nei gironi di Lega C:

Gruppo 1 : L’ Albania si impone 2-0 sulla Bielorussia grazie alle firme del regista dell’Inter Kristjan Asllani , specialista nei calci piazzati, e di Ernest Muci. Clamorosa vittoria interna della Finlandia , che ha travolto San Marino con un perentorio 7-0.

: L’ si impone 2-0 sulla Bielorussia grazie alle firme del regista dell’Inter , specialista nei calci piazzati, e di Ernest Muci. Clamorosa vittoria interna della , che ha travolto San Marino con un perentorio 7-0. Gruppo 3 : La Slovacchia supera 2-0 la Moldavia guidata dalle reti dell’esterno Ivan Schranz e del trequartista Ondrej Duda , noto per la sua qualità tecnica nel campionato italiano. Pari per 1-1 tra Isole Faroe e Kazakistan.

: La supera 2-0 la Moldavia guidata dalle reti dell’esterno Ivan Schranz e del trequartista , noto per la sua qualità tecnica nel campionato italiano. Pari per 1-1 tra Isole Faroe e Kazakistan. Gruppo 4: Equilibrio tra Islanda ed Estonia (1-1) con reti di Andri Gudjohnsen e Paskotsi, mentre il Lussemburgo vince 2-1 contro la Bulgaria grazie ai gol di Leandro Barreiro e Vincent Thill.