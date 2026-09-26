Tegola Italia, Zaniolo saluta gli azzurri: lascia Coverciano

Zaniolo lascia il ritiro di Coverciano: lesione muscolare e niente Nazionale per i prossimi impegni di Nations League

Arriva una brutta notizia dal raduno della Nazionale italiana a Coverciano. Nicolò Zaniolo, talentuoso trequartista dell’Udinese noto per la sua straripante forza fisica e l’abilità nell’uno contro uno, è stato costretto ad abbandonare il ritiro degli Azzurri. Il calciatore non sarà quindi a disposizione del Commissario Tecnico Mancini per le prossime e delicate sfide internazionali del calendario azzurro.

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Infortunio muscolare e forfeit per l’ex Roma e Atalanta

A fermare l’ex giocatore di Galatasaray e Atalanta è stato un problema muscolare che ne ha condizionato la disponibilità fin dai primi giorni di raduno. Zaniolo aveva già dovuto saltare l’impegno precedente contro il Belgio proprio a causa dell’infortunio accusato nei giorni scorsi. Dopo i controlli di rito e le valutazioni effettuate dallo staff medico della Federazione, si è preferito non rischiare, optando per il rientro anticipato del calciatore al club friulano per proseguire le terapie del caso.

L’assenza del classe ’99 rappresenta un’ulteriore complicazione nei piani tattici della selezione azzurra, privata di un elemento eclettico in grado di spaccare le partite sia da titolare sia a gara in corso.

Le scelte del ct in vista dei prossimi impegni

La defezione del fantasista complica le scelte per le due importanti sfide all’orizzonte contro Turchia e Francia. Il Commissario Tecnico dell’Italia — allenatore di grande esperienza internazionale, carisma e sensibilità tattica — dovrà ora riorganizzare il reparto offensivo puntando sulle alternative a disposizione in rosa.

L’obiettivo per il gruppo azzurro resta quello di stringere i ranghi e conquistare punti fondamentali per il cammino internazionale, mentre per Zaniolo si attenderanno gli esami strumentali dell’Udinese per valutare i tempi di recupero in vista della ripresa del campionato.