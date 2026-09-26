Real Madrid, aggiornamenti su Mbappé: infortunio al ginocchio, previsti 10/12 giorni di stop

Gli esami hanno evidenziato un’iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro: il francese salterà i prossimi impegni ma non preoccupa il club spagnolo

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Kylian Mbappé. L’attaccante del Real Madrid e della Nazionale francese si era fermato durante la sfida di Nations League contro la Turchia, accusando un problema al ginocchio sinistro che lo aveva costretto a lasciare il campo.

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Gli esami strumentali svolti nelle ultime ore hanno evidenziato una iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro. Il problema fisico dovrebbe costringere il capitano della Francia a un periodo di stop stimato intorno ai 10/12 giorni.

Il comunicato del Real Madrid sulle condizioni di Mbappé

Il club spagnolo ha diffuso una nota ufficiale dopo gli accertamenti medici effettuati sul proprio attaccante:

«Dopo i test effettuati oggi al nostro giocatore Kylian Mbappé dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata un’iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro».

La situazione, secondo le prime valutazioni, non sarebbe comunque particolarmente grave. Il Real Madrid può infatti tirare un sospiro di sollievo, considerando che il problema non dovrebbe tenere lontano dai campi il fuoriclasse francese per un periodo lungo.

Mbappé verrà monitorato nei prossimi giorni dallo staff medico dei Blancos, che valuterà gradualmente il suo recupero in vista del ritorno agli allenamenti e delle prossime sfide ufficiali.

L’obiettivo sarà evitare rischi e permettere al giocatore di tornare a disposizione nella migliore condizione possibile dopo il problema accusato con la maglia della Francia.