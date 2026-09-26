Zanetti: «Mancini è un grande allenatore, ci vorrà tempo»

Javier Zanetti dice tutto: «Mi dispiace per la sconfitta dell’Italia ma Mancini è un grande allenatore, ci vorrà tempo per lavorare». Le sue parole

A margine dell’evento benefico “Una serata di stelle per Pupi”, organizzato a Napoli per celebrare il venticinquesimo anniversario della sua Fondazione, Javier Zanetti — storico capitano nerazzurro e attuale vicepresidente dell’Inter, da sempre punto di riferimento per carisma e valore sportivo — ha rilasciato un’intervista ai media presenti. Oltre a ripercorrere i traguardi sociali raggiunti, il dirigente argentino si è espresso anche sul momento della Nazionale italiana, reduce dal recente passo falso subito contro il Belgio in Nations League.

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MANCINI – «Mi dispiace per la sconfitta dell’Italia, Mancini è un grande allenatore, ci vorrà un po’ di tempo per lavorare. Bisogna aspettare, credo che l’orgoglio dei calciatori italiani verrà fuori».

A fare da cornice alla serata è stato il ricordo di Diego Armando Maradona, mito che rappresenta il ponte perfetto tra l’Argentina e l’anima di Napoli. Per Javier Zanetti, riabbracciare il pubblico partenopeo durante i festeggiamenti per il 25° anniversario della sua Fondazione ha ribadito una sintonia speciale, fondata su una passione viscerale e valori umani condivisi.

RICORDO MARADONA – «La Fondazione in Argentina è nel quartiere dove è nato Diego Maradona, a Lanús. Questo unisce ancora di più questo grande legame. A Napoli trovo sempre grande accoglienza».