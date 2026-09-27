Bologna, tegola Holm: infortunio muscolare con la Svezia

Bologna, si ferma Emil Holm: infortunio muscolare con la Svezia, tempi di recupero da valutare. Ora il club valuta anche l’intervento sul mercato

Il Bologna guarda con apprensione alle condizioni di Emil Holm, esterno svedese protagonista di un infortunio che potrebbe costringerlo a un lungo stop. Il giocatore si è fermato durante la sfida tra Svezia e Romania, lasciando immediatamente il campo tra le preoccupazioni dello staff tecnico e dei compagni di squadra.

L’episodio si è verificato nei primi minuti della ripresa, quando Holm ha accusato un forte dolore alla parte posteriore della coscia. Le immagini hanno mostrato il calciatore accasciarsi sul terreno di gioco visibilmente dolorante, tanto da rendere necessario l’intervento dei sanitari e l’uscita in barella.

Bologna in attesa degli esami

Le prime valutazioni parlano di un possibile problema al bicipite femorale, anche se solo gli accertamenti strumentali potranno chiarire con precisione l’entità dell’infortunio.

Nel frattempo, la Federazione svedese ha comunicato che il giocatore rientrerà immediatamente in Italia per affidarsi allo staff medico rossoblù e iniziare il percorso di recupero. Holm è atteso a Bologna nelle prossime ore, dove verrà sottoposto agli esami necessari per definire diagnosi e tempi di recupero.

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A rendere ancora più delicata la situazione è il recente storico fisico del laterale svedese, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con diversi problemi muscolari.

Possibile stop lungo per Holm

Le prime sensazioni non lasciano tranquillo il Bologna. Qualora venisse confermata una lesione muscolare importante, il difensore potrebbe essere costretto a restare fuori per diverse settimane, con il rischio di saltare una parte significativa del calendario autunnale.

Per questo motivo la dirigenza felsinea ha già iniziato a valutare possibili soluzioni alternative, senza escludere un intervento sul mercato degli svincolati.

Bologna, si valutano gli svincolati

In attesa dei risultati degli esami, il club sta monitorando alcuni profili rimasti senza squadra. Tra i nomi che circolano figurano Pol Lirola, terzino spagnolo con esperienza in Serie A, Matteo Darmian, difensore versatile ed ex nazionale italiana, Mattia De Sciglio, esterno capace di giocare su entrambe le fasce, e Ismaila Cissokho, laterale senegalese reduce da diverse esperienze internazionali.

La decisione definitiva dipenderà dall’esito degli accertamenti medici. Se i tempi di recupero dovessero rivelarsi particolarmente lunghi, il Bologna potrebbe accelerare per aggiungere un nuovo elemento alla corsia destra e garantire maggiori soluzioni all’allenatore Raffaele Palladino.

Le prossime ore saranno quindi decisive per capire la gravità dell’infortunio di Holm e le eventuali strategie che il club adotterà per affrontare l’emergenza.