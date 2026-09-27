Italia, Inacio ancora fuori: Mancini lo lascia a Coverciano e la scelta fa discutere i tifosi azzurri

Il talento classe 2008 del Borussia Dortmund non prenderà parte alla sfida contro la Turchia: resta fuori anche dopo la tribuna contro il Belgio
La Nazionale italiana è partita alla volta di Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia all’Atatürk Spor Kompleksi nella seconda giornata del girone di Nations League. Dopo il ko per 0-2 contro il Belgio all’esordio, gli Azzurri di Roberto Mancini sono chiamati a una risposta sul campo per provare a rilanciare il proprio cammino nella competizione.
Per gestire al meglio le energie della rosa in vista dei prossimi appuntamenti contro la Francia a Parigi e della sfida di ritorno con la Turchia a Bologna, il commissario tecnico ha deciso di lasciare a Coverciano dieci dei calciatori convocati per la sosta internazionale.
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La FIGC ha comunicato che il gruppo rimasto al Centro Tecnico Federale seguirà un programma di allenamento specifico con una parte dello staff tecnico, performance e medico-fisioterapico.
Tra i giocatori che non prenderanno parte alla trasferta turca figurano Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma.
Inacio, altra esclusione: il talento del Borussia Dortmund resta ai margini
La decisione che ha attirato maggiormente l’attenzione riguarda però Samuele Inacio. Il giovane attaccante del Borussia Dortmund, classe 2008, non sarà infatti a disposizione per la sfida contro la Turchia dopo essere già rimasto in tribuna nella gara d’esordio contro il Belgio.
La mancata convocazione per la trasferta di Bursa ha alimentato il dibattito tra i tifosi azzurri, che si aspettavano maggiore spazio per uno dei giovani più interessanti presenti nel gruppo di Mancini. Sui social sono arrivati diversi commenti critici nei confronti della scelta del ct.
Tra le reazioni si leggono frasi come: “Via dai, domani sceglie il brasile😂”, “Alla fine giocano sempre gli stessi”, “Scegli il Brasile è meglio Inacio😂” e “Inacio doveva scegliere il Brasile per il suo bene, come si fa a non convocarlo per far giocare gente come Raspadori ecc….”.
La gestione del classe 2008 diventa così uno dei temi più discussi del nuovo corso azzurro. Dopo tre mancate qualificazioni consecutive al Mondiale, l’attesa di molti tifosi è quella di vedere una Nazionale capace di valorizzare maggiormente i giovani talenti.
Le prossime partite contro Francia e Turchia potranno chiarire anche il ruolo di Inacio nel progetto tecnico di Mancini e se per il giovane attaccante arriverà finalmente l’occasione di esordire con la maglia della Nazionale maggiore.