Italia Turchia, Mancini ne cambia cinque con la Turchia

Dopo il ko con il Belgio, gli azzurri cercano il riscatto lunedì contro la Turchia di Montella: dieci giocatori restano a Coverciano

Obiettivo riscatto e ricerca della prima vittoria. Dopo la sconfitta interna contro il Belgio, l’Italia di Roberto Mancini si prepara a partire per Bursa per il secondo impegno di Nations League: gli azzurri cercheranno il primo successo contro la Turchia di Vincenzo Montella, tecnico ed ex attaccante di Roma e Sampdoria, anch’egli reduce da una sconfitta d’esordio contro la Francia. La sfida è in programma lunedì 28 settembre alle 20:45 italiane, all’Atatürk Spor Kompleksi.

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Dieci giocatori restano a Coverciano

In Turchia non ci sarà l’intero gruppo a disposizione del ct: dieci giocatori rimarranno infatti a Coverciano per preparare al meglio i prossimi impegni. Tra questi figurano Barella, Maldini, Coppola, Pessina e Ricci, che seguiranno un programma di allenamento specifico organizzato dallo stesso Mancini, insieme ad alcuni membri dello staff tecnico.

Possibile rivoluzione tattica

Sul piano tattico, Mancini valuta diversi cambiamenti rispetto alla formazione schierata all’Olimpico contro il Belgio. Si ripartirà ancora dal 4-3-3, ma con diversi interpreti: Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, rientra dopo aver scontato il turno di squalifica e dovrebbe prendere il posto di Coppola al centro della difesa.

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Sulla corsia destra è in ballottaggio Michael Kayode con Giovanni Di Lorenzo, mentre a centrocampo Davide Frattesi è candidato a una maglia da titolare al posto di Alessandro Romano. Complessivamente, il ct valuta almeno cinque cambi rispetto agli undici scesi in campo nella prima giornata, con l’obiettivo di dare una scossa immediata al percorso della Nazionale in Nations League.