Scalvini rinnova con l’Atalanta fino al 2031: «Sono felicissimo, qui sono cresciuto fin da bambino»

Il difensore classe 2003 prolunga il suo rapporto con il club nerazzurro: una storia iniziata nel settore giovanile e arrivata fino al trionfo in Europa League

Ora è ufficiale: Giorgio Scalvini resterà un giocatore dell’Atalanta fino al 30 giugno 2031. Il difensore bergamasco ha infatti firmato il rinnovo del contratto con il club nerazzurro, consolidando un legame nato quando era ancora un giovane talento del vivaio.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Arrivato a Zingonia nel 2015, all’età di 12 anni, Scalvini ha completato tutta la trafila nel settore giovanile dell’Atalanta prima di conquistare spazio in prima squadra. Classe 2003, il centrale è diventato uno dei simboli del progetto bergamasco, raggiungendo già oltre 100 presenze con la maglia nerazzurra.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il nuovo accordo rappresenta la volontà dell’Atalanta di continuare a puntare su uno dei prodotti più importanti del proprio settore giovanile, protagonista anche della storica vittoria dell’Europa League conquistata a Dublino.

Atalanta, il comunicato ufficiale sul rinnovo di Scalvini

Il club ha annunciato il prolungamento attraverso una nota ufficiale:

«Un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente: Giorgio Scalvini ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC. Una storia d’amore cominciata nell’estate del 2015 e proseguita nel corso degli anni, passo dopo passo, gradino dopo gradino, fino ad arrivare sul tetto d’Europa nella magica notte di Dublino».

L’Atalanta ha poi sottolineato il percorso del difensore, definendolo un vero “figlio di Zingonia” e ricordando le sue 144 presenze da professionista con la maglia nerazzurra.

Scalvini dopo il rinnovo: «Sono felicissimo e contentissimo»

Dopo la firma sul nuovo contratto, Giorgio Scalvini ha raccontato le sue emozioni ai microfoni dei canali ufficiali dell’Atalanta.

LA FELICITÀ PER IL RINNOVO – «Sono felicissimo e contentissimo. Ci tengo a ringraziare la società, la famiglia Percassi e soprattutto Luca Percassi, che mi ha visto crescere fin da quando ero bambino. Anche il nuovo direttore è stato importante per questo rinnovo».

Il difensore ha poi ricordato i momenti più significativi della sua carriera, indicando la vittoria europea e l’esordio in Serie A come tappe fondamentali.

EUROPA LEAGUE ED ESORDIO IN SERIE A – «La vittoria dell’Europa League? A livello collettivo è stata sicuramente il punto più alto per me e, penso, anche per l’Atalanta: una notte indimenticabile. A livello individuale, invece, l’esordio in Serie A è stato qualcosa di fantastico, un sogno che si realizzava».

Con il rinnovo fino al 2031, l’Atalanta blinda così uno dei propri talenti più rappresentativi, confermando il rapporto speciale tra il club e un giocatore cresciuto interamente nel progetto nerazzurro.